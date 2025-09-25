Alpinista polonês é o primeiro a descer o Everest sem oxigênio adicional

O polonês Andrzej Bargiel tornou-se o primeiro alpinista a descer esquiando o Monte Everest - (crédito: Reprodução/Instagram @pawlikowski.media)

O polonês Andrzej Bargiel tornou-se o primeiro alpinista a descer esquiando o Monte Everest, o mais alto do mundo, segundo anunciou sua equipe nesta quinta-feira (25), um feito alcançado sem o uso de oxigênio suplementar.

Bargiel desceu pelas encostas do Everest após alcançar o topo da montanha de 8.849 metros na segunda-feira (22).

"Estou no topo da montanha mais alta do mundo e vou descer de esqui", anunciou o alpinista em um vídeo publicado no Instagram.

O cume já contou com várias descidas de esqui, mas nunca uma contínua sem o uso de oxigênio adicional, como fez Bargiel.

Chhang Dawa Sherpa, da empresa Seven Summit Treks, que organizou a expedição, disse que o polonês esquiou até o Acampamento 2, passou a noite lá e, no dia seguinte, chegou ao acampamento base esquiando.

"Foi um desafio realmente difícil e ninguém tinha feito isso antes, sozinho e sem oxigênio adicional", declarou Sherpa à AFP.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma forte nevasca obrigou Bargiel a passar 16 horas acima dos 8.000 metros, conhecida como a "zona da morte" devido ao pouco ar e aos baixos níveis de oxigênio, que aumentam o risco de sofrer do mal de altitude.

Ele foi recebido no acampamento base com uma khada, um lenço tradicional budista.

"O céu é o limite? Não para os poloneses! Andrzej Bargiel acaba de descer esquiando o Monte Everest", comemorou o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, na rede social X.

A equipe de Bargiel declarou em um comunicado que o alpinista "fez história" e definiu sua conquista como um "feito revolucionário no mundo do esqui de montanha".

Bargiel voltou suas atenções para o Everest um ano depois de se tornar a primeira pessoa a descer esquiando o Monte K2, no Paquistão, em 2018, a segunda montanha mais alta do mundo, mas um enorme serac saliente o forçou a cancelar sua tentativa em 2019. Ele voltou em 2022, mas os ventos fortes novamente impediram seus planos.