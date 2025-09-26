Facebook e Instagram receberão versão paga e sem anúncios no Reino Unido

As assinaturas custarão R$ 21,00 na versão web das redes ou R$ 28,50 no Android e iOS - (crédito: LIONEL BONAVENTURE)

A Meta anunciou, nesta sexta-feira (26), que usuários do Instagram e do Facebook no Reino Unido poderão pagar para usar as redes sociais sem ver anúncios. A novidade atende às demandas do órgão regulador britânico, o Escritório do Comissário da Informação (ICO, na sigla em inglês).

As assinaturas custarão R$ 21,00 na versão web das redes ou R$ 28,50 no Android e iOS. De acordo com comunicado da empresa, as atualizações devem estar disponíveis no Reino Unido nas próximas semanas.

Apenas usuários acima de dezoito anos terão acesso à novidade. Os que selecionarem a opção paga do Facebook e Instagram não terão os dados pessoais utilizados para fins publicitários. Os demais recursos das redes continuarão disponíveis.

O Escritório do Comissário da Informação havia cobrado a empresa por mais transparência e escolha sobre o uso de dados pessoais para personalizar anúncios.

“Anúncios personalizados ajudam as pessoas a descobrir produtos e serviços novos e relevantes, permitindo que empresas britânicas alcancem os clientes com maior probabilidade de se interessarem pelo que oferecem”, diz o comunicado divulgado pela Meta.

A empresa de Mark Zuckenberg também afirma que a novidade “dará às pessoas no Reino Unido uma escolha clara sobre se seus dados serão usados para publicidade personalizada” e classifica a abordagem regulatória como “construtiva”.