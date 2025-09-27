Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

O presidente iraniano negou a responsabilidade de seu país nos ataques de 7 de outubro - (crédito: Angela Weiss/AFP)

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, cujo governo tem ajudado financeiramente o movimento islamista Hamas, disse nesta sexta-feira (26) que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se mostrar otimista quanto à sua concretização.

"Qualquer acordo que possa deter esta tragédia, que possa salvar vidas e acabar com a fome que sofrem mulheres e crianças terá nosso total apoio", afirmou Pezeshkian a jornalistas à margem da Assembleia Geral da ONU.

Pezeshkian expressou seu horror diante da implacável campanha militar de Israel em Gaza após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

"Como seres humanos podem se comportar assim?", questionou.

"Sou médico e há imagens que nem consigo ver", disse ele.

O presidente iraniano negou a responsabilidade de seu país nos ataques de 7 de outubro, sustentando que os serviços de inteligência israelenses poderiam ter tido conhecimento prévio do ataque.