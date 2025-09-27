Equatoriana é agredida em frente aos filhos por agente de imigração dos EUA

Nesta sexta-feira (25/9), uma mulher equatoriana foi empurrada ao chão e agredida por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) dos Estados Unidos, dentro de um tribunal de imigração em Nova York. A cena aconteceu na frente dos filhos da imigrante e viralizou em vídeo nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

À CNN, o ICE afirmou que o agente envolvido foi afastado de suas funções enquanto o Departamento de Segurança Interna conduz a investigação. "A conduta do agente neste vídeo é inaceitável e não representa os homens e mulheres do ICE. Nossos agentes são submetidos aos mais altos padrões profissionais”, afirmou a secretária assistente do órgão, Tricia McLaughlin.

A mulher, identificada como Mônica Moreta-Galarza, e sua família têm pedidos de asilo em aberto, segundo o gabinete do deputado federal Dan Goldman, representantes do distrito onde fica o tribunal. “Eles estão legalmente no país, mas estão sendo alvo do ICE mesmo assim”, disse um porta-voz. Goldman, junto ao controlador da cidade de Nova York, Brad Lander, pediu que o caso seja encaminhado ao Escritório do Procurador dos EUA para que o agente seja processado criminalmente.

E uma imigrante equatoriana, mãe, mulher, foi AGREDIDA na FRENTE DOS FILHOS por agente do regime Trump. pic.twitter.com/eU7bmz24jn September 27, 2025

Um vídeo mostra o momento em que a equatoriana tenta permanecer próxima do marido, que era detido por agentes no 26 Federal Plaza, no sul de Manhattan. Em meio ao tumulto, um agente mascarado chega a agarrar o cabelo dela. Enquanto a imigrante chora e grita desesperada, tentando não ser separada do companheiro, outra voz é ouvida ordenando: "Agarra ela, agarra e puxa para longe". Minutos depois, a mulher aparece sendo levada à força para uma sala, sob o olhar dos filhos.

Em outro trecho da gravação, já de volta ao corredor, Moreta-Galarza confronta um agente em espanhol. "Vocês não se importam com nada!". Ele, então, responde: "Adiós, adiós".

Governo Trump

Nos últimos dias, diversos episódios reforçaram as críticas à forma como as operações do ICE vêm sendo conduzidas, em meio à política de imigração do governo de Trump.

Na quinta-feira (24/9), manifestantes em frente a um centro de detenção em Chicago foram dispersados com gás lacrimogêneo. Já no estado de Iowa, agentes federais prenderam o superintendente da rede pública de ensino do maior distrito escolar local, Ian Roberts, de 54 anos, sob alegação de que estava em situação irregular. Ele tentou fugir, mas acabou detido.

Leia também: Trump diz que um acordo sobre Gaza parece ter sido alcançado

Poucos dias antes, no Texas, uma unidade do ICE foi alvo de um ataque a tiros, que deixou um detento morto e outros dois gravemente feridos. Trump, do Partido Republicano, tem como meta deportar um número recorde de imigrantes em situação irregular. A Casa Branca afirma que o foco são pessoas com antecedentes criminais.