Morre Russel M. Nelson, líder da igreja mórmon, aos 101 anos

Élder Russell M. Nelson fala aos santos dos últimos dias na Alemanha em 11 de junho de 2013 - (crédito: Tiziano Pezzetti)

O presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Russel M. Nelson, morreu na noite deste sábado (28/9), aos 101 anos, em sua casa em Salt Lake City, em Utah. O líder religioso, que assumiu a presidência da Igreja em janeiro de 2018, tornou-se o mais velho a ocupar o cargo na história da religião. A informação foi divulgada por um comunicado oficial da instituição.

Quem foi Russel M. Nelson?

Médico cardiotorácico de renome, Nelson foi responsável pela primeira cirurgia de peito aberto em Utah, em 1955, além de contribuir para o desenvolvimento da máquina coração-pulmão. Serviu ainda como presidente da Sociedade de Cirurgia Vascular dos Estados Unidos e publicou dezenas de estudos acadêmicos. Sua formação médica se somou à fé que o guiou ao ser chamado apóstolo da Igreja em 1984.

À frete da Igreja, que hoje reúne mais de 16 milhões de membros, o profeta anunciou a construção de dezenas de novos templos, promoveu mudanças na forma de ministração e buscou aproximação com líderes religiosos e políticos de diferentes países. Entre seus encontros mais importantes está a visita ao Papa Francisco, no Vaticano, em 2019.

Ele deixa a esposa, Wendy, oito de seus dez filhos, além de 57 netos e 127 bisnetos. O sucessor será escolhido formalmente pelo Quórum dos Doze Apóstolos após o funeral, cujos detalhes ainda não foram divulgados.