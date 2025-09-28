EUA registra disparos em igreja mórmon no mesmo dia da morte de líder

People gather near the scene of a shooting at a church in Grand Blanc, Michigan, on September 28, 2025. One person was killed and several others injured Sunday after a shooter targeted a Mormon church in the US state of Michigan, where the building was also set on fire, authorities said. The suspect, a 40-year-old man from a nearby town, was shot dead by law enforcement after the attack, police said, without specifying any possible motive. (Photo by Jeff Kowalsky / AFP) - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou neste domingo (28/9) "um novo ataque contra cristãos" após um ataque a tiros e incêndio em uma igreja mórmon em Michigan, no norte do país, que deixou um morto e vários feridos.

"O suspeito está morto, mas ainda há muito a saber. Este parece ser mais um ataque contra cristãos nos Estados Unidos", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

