EUA registra disparos em igreja mórmon no mesmo dia da morte de líder

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou neste domingo (28/9) "um novo ataque contra cristãos" após um ataque a tiros e incêndio em uma igreja mórmon em Michigan, no norte do país, que deixou um morto e vários feridos.
"O suspeito está morto, mas ainda há muito a saber. Este parece ser mais um ataque contra cristãos nos Estados Unidos", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.
*Matéria em atualização
