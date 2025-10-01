Flotilha com brasileiros é interceptada por forças navais israelenses

Embarcações da Global Sumud Flotilla, que viajavam com mantimentos humanitários para entregar na Faixa de Gaza, foram interceptadas por forças navais de Israel em águas internacionais, por volta das 20h30 desta quarta-feira (1°/10) — no horário local. Dez brasileiros estavam nos barcos que foram capturados, entre eles o ativista brasiliense Thiago Ávila, a presidente do Psol-RS, Gabi Tolott, e a vereadora de Campinas Mariana Conti (Psol).

De acordo com informações da organização, os sistemas de comunicação das embarcações foram danificados antes da abordagem, o que teria interrompido transmissões ao vivo e dificultado o envio de sinais de emergência.

Ao menos quatro embarcações principais foram interceptadas, mas o contato com outros barcos da flotilha também foi perdido, e não há informações sobre a segurança dos tripulantes. A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) está a bordo de uma das embarcações sem comunicação.

A Global Sumud Flotilla é composta por ativistas de diferentes países com o objetivo de levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. Em comunicado, o grupo classificou a ação como um “ataque ilegal contra ativistas desarmados” e pediu que governos e instituições internacionais pressionem por garantias de segurança das pessoas a bordo.

Leia também: É urgente resposta à tragédia na Faixa de Gaza

Dentre os brasileiros interceptados está Thiago Ávila, brasiliense e membro do comitê diretor da Global Sumud, que já chegou a ser preso por militares de Israel ao tentar levar mantimentos para Gaza, em junho deste ano.

Confira a lista dos brasileiros nos barcos interceptados:

Barco Alma - Thiago Ávila (Membro do Comitê Diretor da Global Sumud Flotilla)

Barco Sirius - Mariana Conti, vereadora de Campinas pelo PSOL, Nicolas Calabrese, professor e coordenador da Rede Emancipa no Rio de Janeiro, Bruno Gilga, trabalhador da USP e ativista da CSP-Conlutas, Lisiane Proença, comunicadora popular, Magno Costa, diretor do SINTUSP

Spectre - Gabi Tolotti, presidente do PSOL-RS e Mohamad El Kadri, presidente do Fórum Latino Palestino e coordenador da Frente Palestina de São Paulo.

Barco Adara - Ariadne Telles, advogada popular e militante da luta pela terra na Amazônia, e Mansur Peixoto, criador do projeto História Islâmica

Mesmo com a interceptação, a organização afirma que uma parte da flotilha se encontra a cerca de 70 milhas náuticas da costa de Gaza e que continuará com a missão. Até o momento, não há confirmação oficial sobre detenções, feridos ou vítimas.

Leia também: OMS diz que permanecerá na Cidade de Gaza apesar de ordem de evacuação de Israel

A deputada Federal Erika Hilton (PSOL-SP) se pronunciou nas redes sociais. “Eu e o Deputado Guilherme Boulos estamos enviando um ofício ao Itamaraty e ao Ministro Mauro Vieira denunciando as possíveis violações de direitos humanos que podem ser promovidas contra os integrantes da Flotilha”. A deputada também solicitou que o governo brasileiro atue de forma diplomática para garantir a liberdade imediata dos integrantes da flotilha.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori