Marina Silva, Schwarzenegger e Papa Leão XIV debatem compromisso ambiental

A ministra brasileira do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva esteve presente na Conferência Espalhando Esperança, nesta quarta-feira (01/10). O evento aconteceu em Castel Gandolfo e é presidido pelo Papa Leão XIV. A conferência marca o 10º aniversário da Encíclica Laudato si’. Durante o discurso, o Pontífice também destacou a relevância da herança espiritual e pastoral deixada por Francisco.

Marina Silva teve um papel de destaque no evento. Ela conectou o aniversário da Laudato si’ com o Acordo de Paris e estendeu um convite ao Papa para participar da COP30, que acontecerá em Belém em 2026. Em sua fala, Marina enfatizou a necessidade de um "compromisso ético" para aplicar o conhecimento técnico na luta contra as mudanças climáticas e a desigualdade, visando um futuro próspero e sustentável.

Leão XIV, por sua vez, alertou para que a atenção com a "casa comum" não se transforme em uma tendência passageira ou em um tema de discórdia. Ele incentivou os participantes a confrontar o risco de minimizar os sinais das mudanças climáticas e de ridicularizar aqueles que defendem o meio ambiente.

A conferência também contou com a presença de outras figuras importantes, como o ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, o presidente do Conselho do Movimento Laudato si’ Yeb Saño, e o presidente do CELAM Dom Jaime Spegler. A participação dessas autoridades enfatizou o caráter global e colaborativo da discussão sobre a responsabilidade ambiental.

