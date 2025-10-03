Vídeo mostra novo ataque dos EUA a barco na Venezuela; Trump confirma ação

Por meio da postagem, Trump afirmou que o navio carregava "drogas o suficiente para matar de 25 a 50 mil pessoas" - (crédito: Reprodução / X / Pete Hegseth)

Os Estados Unidos realizaram um ataque contra uma embarcação, na costa da Venezuela, nesta sexta-feira (3/10), conforme anunciou o presidente americano, Donald Trump. As informações foram relatadas na rede social Truth Social. Segundo Trump, a embarcação transportava drogas.

Trump afirmou que o navio carregava "drogas o suficiente para matar de 25 a 50 mil pessoas". O secretário de Guerra do país, Pete Hegseth, afirmou, por meio do X (antigo Twitter), que quatro pessoas morreram. De acordo com ele, a tripulação era composta por "narcoterroristas". O ataque ocorre em meio a um momento de tensão entre os dois países. Os EUA enviaram tropas ao Caribe para combater o narcotráfico.

Veja um registro do momento em que o ataque ocorreu:

Últimas: sob ordens diretas do Presidente Trump, forças dos EUA realizaram, nesta manhã, um ataque letal contra uma embarcação de narcotraficantes ligados a organizações terroristas designadas, em águas internacionais próximas à costa da Venezuela.



pic.twitter.com/jmJiQbvQVT — No Front Militar (@noFrontMilitar) October 3, 2025

“O ataque foi realizado em águas internacionais, próximo à costa da Venezuela, enquanto o navio transportava quantidades substanciais de narcóticos — com destino à América para envenenar nosso povo”, escreveu o secretário, no post. No Truth Social, Trump escreveu que o barco foi impedido de "entrar em território americano".

O ataque da vez não foi o primeiro do país norte-americano na região. Este é, pelo menos, o quarto feito por lá. O presidente americano afirmou que cerca de 14 pessoas perderam a vida por conta deles. Apesar das falas do chefe de estado e do secretário de Guerra, os EUA não confirmaram que os barcos atacados têm ligação com o narcotráfico.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é apontado por Washington como chefe do Los Soles, um cartel de drogas do país. A organização foi, recentemente, classificada pelo governo Trump como uma organização terrorista.