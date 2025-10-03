Itamaraty pretende visitar brasileiros detidos em Israel após ação em flotilha

Um barco da Flotilha Global Sumud interceptado por forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de Gaza, é escoltado em direção ao porto de Ashdod, no sul, em 2 de outubro de 2025 - (crédito: SAEED QAQ / AFP)

Deputados do PT e de outros partidos se reuniram com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na quinta-feira (2/10), para discutir a prisão da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e de outros ativistas brasileiros em Israel. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), anunciou que o serviço consular brasileiro deve visitar os presos nesta sexta-feira (3/10).

"O governo brasileiro falar com cada um dos brasileiros, ver como está a saúde, e rapidamente providenciar um desfecho para tudo isso. Claro que eles não conseguiram entregar os alimentos. Todo o objetivo da ajuda humanitária era esse, mas o objetivo também era chamar atenção", disse Lindbergh.

Os brasileiros participavam de uma flotilha de embarcações que tentava levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. Segundo o líder do PT, o grupo segue incomunicável após a interceptação, mas o Itamaraty acompanha a situação e já sabe a localização dos brasileiros.

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Na quinta-feira (2/10), o Itamaraty divulgou uma nota em que condena a "interceptação ilegal e a detenção arbitrária" por Israel, em águas internacionais, das embarcações que integram a “Flotilha Global Sumud”.

Leia também: Netanyahu elogia a interceptação de flotilha com brasileiros

"O Brasil exorta o governo israelense a liberar imediatamente os cidadãos brasileiros e demais defensores de direitos humanos detidos. Tendo em vista o caráter pacífico da flotilha e seu objetivo de realizar entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, sua interceptação por forças israelenses constitui grave violação ao direito internacional, incluindo o direito marítimo internacional, em particular a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), que consagra a liberdade de navegação", disse o Ministério das Relações Exteriores.

A delegação brasileira a bordo da Global Sumud Flotilla é composta por 17 integrantes:

Ariadne Catarina Cardoso Teles

Magno De Carvalho Costa

Luizianne De Oliveira Lins, deputada federal (PT-CE)

Bruno Sperb Rocha

Mariana Conti Takahashi, vereadora de Campinas (PSol)

Gabrielle Da Silva Tolotti

Miguel Bastos Viveiros de Castro

Giovanna Martins Vial

Mohamad Sami El Kadri

Hassan Massoud

Paulo Siqueira Costa

João Leonardo Cavalcanti Aguiar Costa

Nicolas Calabrese (cidadão argentino residente no Brasil)

Lisiane Proença Severo

Thiago de Ávila e Silva Oliveira (ativista brasiliense)

Lucas Farias Gusmão

Victor Nascimento Peixoto

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular