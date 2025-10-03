InícioMundo
GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Itamaraty pretende visitar brasileiros detidos em Israel após ação em flotilha

Os brasileiros participavam de uma flotilha de embarcações que tentava levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza

Um barco da Flotilha Global Sumud interceptado por forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de Gaza, é escoltado em direção ao porto de Ashdod, no sul, em 2 de outubro de 2025 - (crédito: SAEED QAQ / AFP)
Deputados do PT e de outros partidos se reuniram com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na quinta-feira (2/10), para discutir a prisão da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e de outros ativistas brasileiros em Israel. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), anunciou que o serviço consular brasileiro deve visitar os presos nesta sexta-feira (3/10).

"O governo brasileiro falar com cada um dos brasileiros, ver como está a saúde, e rapidamente providenciar um desfecho para tudo isso. Claro que eles não conseguiram entregar os alimentos. Todo o objetivo da ajuda humanitária era esse, mas o objetivo também era chamar atenção", disse Lindbergh

Os brasileiros participavam de uma flotilha de embarcações que tentava levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. Segundo o líder do PT, o grupo segue incomunicável após a interceptação, mas o Itamaraty acompanha a situação e já sabe a localização dos brasileiros.

Na quinta-feira (2/10), o Itamaraty divulgou uma nota em que condena a "interceptação ilegal e a detenção arbitrária" por Israel, em águas internacionais, das embarcações que integram a “Flotilha Global Sumud”.

"O Brasil exorta o governo israelense a liberar imediatamente os cidadãos brasileiros e demais defensores de direitos humanos detidos. Tendo em vista o caráter pacífico da flotilha e seu objetivo de realizar entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, sua interceptação por forças israelenses constitui grave violação ao direito internacional, incluindo o direito marítimo internacional, em particular a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), que consagra a liberdade de navegação", disse o Ministério das Relações Exteriores.

A delegação brasileira a bordo da Global Sumud Flotilla é composta por 17 integrantes:

  • Ariadne Catarina Cardoso Teles
  • Magno De Carvalho Costa
  • Luizianne De Oliveira Lins, deputada federal (PT-CE)
  • Bruno Sperb Rocha
  • Mariana Conti Takahashi, vereadora de Campinas (PSol)
  • Gabrielle Da Silva Tolotti
  • Miguel Bastos Viveiros de Castro
  • Giovanna Martins Vial
  • Mohamad Sami El Kadri
  • Hassan Massoud
  • Paulo Siqueira Costa
  • João Leonardo Cavalcanti Aguiar Costa
  • Nicolas Calabrese (cidadão argentino residente no Brasil)
  • Lisiane Proença Severo
  • Thiago de Ávila e Silva Oliveira (ativista brasiliense)
  • Lucas Farias Gusmão
  • Victor Nascimento Peixoto

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 03/10/2025 08:57
