Itamaraty pretende visitar brasileiros detidos em Israel após ação em flotilha

Deputados do PT e de outros partidos se reuniram com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na quinta-feira (2/10), para discutir a prisão da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e de outros ativistas brasileiros em Israel. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), anunciou que o serviço consular brasileiro deve visitar os presos nesta sexta-feira (3/10).
"O governo brasileiro falar com cada um dos brasileiros, ver como está a saúde, e rapidamente providenciar um desfecho para tudo isso. Claro que eles não conseguiram entregar os alimentos. Todo o objetivo da ajuda humanitária era esse, mas o objetivo também era chamar atenção", disse Lindbergh.
Os brasileiros participavam de uma flotilha de embarcações que tentava levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. Segundo o líder do PT, o grupo segue incomunicável após a interceptação, mas o Itamaraty acompanha a situação e já sabe a localização dos brasileiros.
Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025
Na quinta-feira (2/10), o Itamaraty divulgou uma nota em que condena a "interceptação ilegal e a detenção arbitrária" por Israel, em águas internacionais, das embarcações que integram a “Flotilha Global Sumud”.
"O Brasil exorta o governo israelense a liberar imediatamente os cidadãos brasileiros e demais defensores de direitos humanos detidos. Tendo em vista o caráter pacífico da flotilha e seu objetivo de realizar entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, sua interceptação por forças israelenses constitui grave violação ao direito internacional, incluindo o direito marítimo internacional, em particular a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), que consagra a liberdade de navegação", disse o Ministério das Relações Exteriores.
A delegação brasileira a bordo da Global Sumud Flotilla é composta por 17 integrantes:
- Ariadne Catarina Cardoso Teles
- Magno De Carvalho Costa
- Luizianne De Oliveira Lins, deputada federal (PT-CE)
- Bruno Sperb Rocha
- Mariana Conti Takahashi, vereadora de Campinas (PSol)
- Gabrielle Da Silva Tolotti
- Miguel Bastos Viveiros de Castro
- Giovanna Martins Vial
- Mohamad Sami El Kadri
- Hassan Massoud
- Paulo Siqueira Costa
- João Leonardo Cavalcanti Aguiar Costa
- Nicolas Calabrese (cidadão argentino residente no Brasil)
- Lisiane Proença Severo
- Thiago de Ávila e Silva Oliveira (ativista brasiliense)
- Lucas Farias Gusmão
- Victor Nascimento Peixoto
