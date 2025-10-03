InícioMundo
GUERRA EM GAZA

Hamas aceita libertar reféns israelenses em acordo proposto por Trump

Grupo palestino publicou comunicado nesta sexta-feira (3/10)

Displaced Palestinians move with their belongings southwards on a road in the Nuseirat refugee camp area in the central Gaza Strip following renewed Israeli evacuation orders for Gaza City on September 16, 2025. Israel launched its long-anticipated ground assault on Gaza City at dawn on September 16, a day after winning backing from its top ally the United States despite mounting international alarm. (Photo by Eyad BABA / AFP) - (crédito: AFP)
O grupo palestino Hamas respondeu nesta sexta-feira (3/10) ao acordo de cessar-fogo de Donald Trump. Segundo a emissora do Qatar Al-Jazeera, o movimento disse estar pronto para libertar os reféns e entregar os corpos das vítimas. “Neste contexto, o movimento afirma a prontidão para entrar imediatamente em negociações por meio de mediadores para discutir os detalhes deste acordo”, diz a mensagem. 

O grupo, entretanto, apontou que não deve abrir mão de participar das discussões sobre o futuro governo de Gaza. “Outras questões mencionadas na proposta do presidente Trump sobre o futuro da Faixa de Gaza e os direitos legítimos do povo palestino estão conectadas a uma posição nacional unificada e às leis e resoluções internacionais relevantes, devendo ser discutidos em um marco nacional palestino coletivo, do qual o Hamas fará parte e contribuirá com plena responsabilidade”, afirma. 

Mais cedo, o presidente Donald Trump havia feito publicação em tom ameaçador em que fixava até a noite de domingo (5/10) para que o Hamas aceitasse o acordo. Segundo o republicano, caso rejeitasse a proposta, o grupo poderia enfrentar um "inferno total nunca antes visto".

Críticas ao acordo

Embora tenha aceitado a libertação de reféns, o Hamas sinalizou que está aberto para negociar as condições. Representantes da organização já haviam criticado o plano proposto por Trump, que, segundo eles, "serve aos interesses de Israel" e "ignora os do povo palestino".

O plano anunciado junto ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, previa um governo de transição chefiado por Trump e sem qualquer participação do Hamas. Outro ponto que gera insegurança para os membros é a liberação de todos os reféns de uma só vez, enquanto Israel faria uma retirada gradual do território. À BBC, um dos líderes relatou a desconfiança de que Israel poderia retomar os ataques assim que recuperasse os reféns. 

*Matéria em atualização

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Gabriella Braz e Rodrigo Craveiro
postado em 03/10/2025 17:12 / atualizado em 03/10/2025 17:29
