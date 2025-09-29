Trump apresenta plano de cessar-fogo para Gaza e fala em "paz no Oriente Médio"

Trump antes de coletivo de imprensa nesta segunda-feira (29/9) na Casa Branca: expectativa sobre futuro do Oriente Médio - (crédito: AFP)

Após reunião nesta segunda-feira (29/9) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um novo acordo de cessar-fogo em Gaza. Segundo o republicano, a medida — que chamou de “Paz no Oriente Médio” — foi costurada em conjunto com outros países da região, como Jordânia, Arábia Saudita, Paquistão e Catar, que se comprometeram a desmilitarizar Gaza e o Hamas.

Leia também: Lula diz que levará Janja para reunião com Donald Trump

“Parece que o Hamas também quer acabar isso, o que é bom”, afirmou. Trump, no entanto, alegou que Netanyahu tem “apoio total dos Estados Unidos para fazer o que precisa fazer” caso o grupo não concorde com o cessar-fogo.

A proposta pede a libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas, além da entrega dos corpos das vítimas para que as famílias possam se despedir. Trump apontou ainda que deve traçar um cronograma em fases para retirada das forças de Israel de Gaza.

O plano prevê a criação de uma “diretoria de paz”, que deve ser coordenado pelo republicano. Trump alegou que estaria “muito ocupado” para liderar o grupo, mas assumiria para atender a pedidos dos demais países. “Os líderes de Israel, do mundo árabe e todos os envolvidos pediram esse homem, o presidente Donald Trump”, relatou. “É um trabalho extra, mas tão importante, então o farei”.

Além dele, palestinos e representantes de outros países devem fazer parte do governo de transição. Um dos nomes anunciados é o do ex-primeiro-ministro Tony Blair, do Reino Unido.

Ele indicou ainda que o Hamas não terá papel no grupo. “Muitos líderes do Hamas foram assassinados e milhares de soldados também, nós nunca esqueceremos o 7 de outubro, mas milhares pagaram o preço por isso”, afirmou Trump, sem mencionar os milhares de civis mortos em Gaza.

Embora tenha falado de especialistas palestinos, Trump se manteve contrário ao reconhecimento da Palestina. “Vários países acabaram reconhecendo, de forma tola, o Estado da Palestina, amigos da Europa, aliados, boas pessoas, mas eles estão fazendo isso porque estão cansados do que está acontecendo há décadas”, declarou. O estadunidense ainda teceu elogios a Netanyahu e a Israel, que afirmou ter sido "generoso" ao deixar o território de Gaza em 2005.