A história do homem mais sortudo de Connecticut

Shelley Suttles, morador de Bridgeport, em Connecticut, ganhou pela segunda vez no ano em uma loteria estadual dos EUA. Depois de faturar US$ 100 mil (cerca de R$530 mil) no meio de 2024 no jogo Cash5, ele agora conquistou US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões) ao raspar um bilhete do jogo Ultimate 7s em uma loja de conveniência no fim de setembro.

Em entrevista à Loteria de Connecticut, ao lembrar do instante em que viu a cifra milionária estampada no bilhete, o ganhador conta que quase desmaiou. “Raspei a caixa e vi um milhão de dólares. Nunca tinha visto um milhão em um bilhete antes. Peguei o telefone e liguei para minha irmã, que começou a gritar. Ela também não acreditou.”

Jogador frequente, ele afirmou que pretende usar parte do dinheiro para quitar dívidas e ajudar financeiramente a igreja que frequenta. Além do prêmio, a loja que vendeu o bilhete receberá uma bonificação de US$ 10 mil (R$53 mil).

A Loteria de Connecticut destacou que, além de premiar jogadores, também contribui para o financiamento de políticas públicas. No ano fiscal de 2023, foram destinados US$ 404 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões) ao Fundo Geral do Estado, responsável por custear áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública.