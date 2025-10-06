Trump receberá luta de UFC na Casa Branca durante seu aniversário

Na sexta-feira, o governo americando apresentou um plano um novo plano de paz a Netanyahu e a vários países árabes - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, grande entusiasta dos esportes de combate, anunciou no domingo que a Casa Branca sediará uma luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) em 14 de junho do ano que vem, dia em que completa 80 anos.

"Em 14 de junho do próximo ano, teremos uma grande luta de UFC na Casa Branca", declarou o magnata republicano durante um discurso a marinheiros na enorme base naval de Norfolk, na Virgínia.

Ele não mencionou que a data coincide com seu aniversário. Neste ano, em seu 79º aniversário, Trump organizou um desfile militar.

Em agosto, o presidente do UFC, Dana White, declarou que um combate de artes marciais mistas seria realizado na Casa Branca. A data inicial era 4 de julho, dia em que os Estados Unidos comemoram o 250º aniversário de sua independência.

Trump tem sido frequentemente convidado para lutas de UFC, conhecidas por sua intensidade e violência, onde os lutadores se enfrentam com golpes, chutes e técnicas de submissão em uma batalha sem restrições dentro do "Octógono", um ringue de oito lados cercado por uma grade metálica.

Levar este esporte de combate ao coração do poder político dos Estados Unidos será um feito sem precedentes.