Modelo sueca gasta mais de R$ 800 mil para ter "o maior bumbum do mundo"

A modelo sueca Natasha Crown, de 29 anos, revelou detalhes da rotina após gastar mais de US$ 150 mil (cerca de R$800 mil) em cirurgias plásticas para conquistar o “maior bumbum do mundo”. Em entrevista ao programa Hooked on the Look, do canal Truly, ela contou que já passou por cinco procedimentos do tipo Brazilian Butt Lift (BBL), uma técnica de lipoescultura que transfere gordura de outras áreas do corpo para os glúteos.

Natural da Sérvia e radicada na Suécia, Natasha disse que a obsessão começou aos 17 anos, quando viu uma mulher com quadris avantajados. “Desde então, quis ter o maior do mundo. E amo o que me tornei. Ainda não cheguei onde quero, mas estou no caminho”, afirmou. Com 1,85m de altura, ela estima que já aumentou o peso do bumbum em mais de 45 quilos e tem planos de chegar a 2,5 metros de circunferência. Confira:

Apesar de a cirurgia ser considerada uma das mais perigosas do mundo, a modelo garante que não pensa em desistir. “Eu amo curvas grandes. Amo fazer cirurgias e vou seguir”, declarou. Além das mudanças nos glúteos, a modelo também colocou próteses de silicone nos seios, aplicou botox e realizou preenchimentos faciais.

O resultado, no entanto, trouxe dificuldades para a vida cotidiana. Ela contou que precisa de dois assentos ao viajar de avião e enfrenta problemas em espaços públicos. “Vivo esbarrando nas pessoas nos restaurantes. Mas não me importo. As pessoas encaram na rua e são cruéis na internet, mas não me afeta. Meu corpo assusta os homens, e eu adoro isso”, disse.