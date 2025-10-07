Norte-americano bate o recorde de maior barba do mundo

Rudolf: "Pesquisei bastante sobre diferentes culturas, como a egípcia e a indiana, além de várias religiões, para criar um visual que existe há milhares de anos, além de colocar o meu toque pessoal" - (crédito: Reprodução/GuinnessWorldRecords)

O norte-americano Rudolf Martino conquistou o recorde de maior barba do mundo e entrou para o Guinness World Records. O morador da cidade de Birmingham, no Alabama (EUA), decidiu deixar crescer os pelos do rosto após se inspirar em modelos da cultura indiana e egípcia.

"Pesquisei bastante sobre diferentes culturas, como a egípcia e a indiana, além de várias religiões, para criar um visual que existe há milhares de anos, além de colocar o meu toque pessoal" disse Rudolf, durante uma entrevista à emissora Fox 54.

Até atingir os impressionantes 1,06m, foram necessários 10 anos de cuidados com a barba. Todos os dias, Martino aplica hidratante e lava a cada duas semanas. Segundo ele, o processo chega a durar mais de uma hora.

Rudolf é jogador de sinuca profissional, mas já foi cantor, dançarino e halterofilista. Ao sair de casa, ele precisa ter algumas cautelas em relação à barba, como, por exemplo, colocá-las para dentro da camisa, para que não se prenda em portas.

O novo integrante do Guinness World Records afirmou que não pretende cortar a barba e que, o cabelo é para ele como as raízes das árvores e são um símbolo que contam uma história, além de representar o crescimento e a força do homem.

Ele explica que a reação das pessoas é, na maioria das vezes, de espanto, mas, que apesar dos olhares e comentários maldosos, o turbante e a túnica o ajudaram a quebrar várias barreiras. “A reação das pessoas, especialmente aqui em Birmingham, às vezes, é de espanto, quase uma heresia", disse ele.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Mundo Prefeita recém-eleita de cidade alemã é esfaqueada

Prefeita recém-eleita de cidade alemã é esfaqueada Mundo Cidade da Sibéria registra ataque com drones pela primeira vez

Cidade da Sibéria registra ataque com drones pela primeira vez Mundo Desabamento parcial de prédio em Madri deixa feridos e desaparecidos