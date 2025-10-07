Norte-americano bate o recorde de maior barba do mundo

O norte-americano Rudolf Martino conquistou o recorde de maior barba do mundo e entrou para o Guinness World Records. O morador da cidade de Birmingham, no Alabama (EUA), decidiu deixar crescer os pelos do rosto após se inspirar em modelos da cultura indiana e egípcia.
"Pesquisei bastante sobre diferentes culturas, como a egípcia e a indiana, além de várias religiões, para criar um visual que existe há milhares de anos, além de colocar o meu toque pessoal" disse Rudolf, durante uma entrevista à emissora Fox 54.
Até atingir os impressionantes 1,06m, foram necessários 10 anos de cuidados com a barba. Todos os dias, Martino aplica hidratante e lava a cada duas semanas. Segundo ele, o processo chega a durar mais de uma hora.
Rudolf é jogador de sinuca profissional, mas já foi cantor, dançarino e halterofilista. Ao sair de casa, ele precisa ter algumas cautelas em relação à barba, como, por exemplo, colocá-las para dentro da camisa, para que não se prenda em portas.
O novo integrante do Guinness World Records afirmou que não pretende cortar a barba e que, o cabelo é para ele como as raízes das árvores e são um símbolo que contam uma história, além de representar o crescimento e a força do homem.
Ele explica que a reação das pessoas é, na maioria das vezes, de espanto, mas, que apesar dos olhares e comentários maldosos, o turbante e a túnica o ajudaram a quebrar várias barreiras. “A reação das pessoas, especialmente aqui em Birmingham, às vezes, é de espanto, quase uma heresia", disse ele.
