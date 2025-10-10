InícioMundo
Terremoto atinge região entre América do Sul e Antártida

Abalo foi registrado na Passagem de Drake, a mais de 260 km da base chilena Presidente Frei

A passagem de Drake entre a América do Sul e a Antártica - (crédito: Reprodução/Google)
A passagem de Drake entre a América do Sul e a Antártica - (crédito: Reprodução/Google)

Um forte terremoto de magnitude 7,8 foi registrado nesta sexta-feira (10/10) na Passagem de Drake, área localizada entre o continente americano e a Antártida, segundo informações do Centro Sismológico Nacional do Chile.

O tremor ocorreu às 17h29 (horário de Brasília), com epicentro a 263 quilômetros a noroeste da base Presidente Frei, na Ilha Rei George, situada na Península Antártica. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) também detectou o abalo, estimando a magnitude em 7,6 graus.

De acordo com especialistas, o terremoto ocorreu em uma zona onde as placas tectônicas Sul-Americana e Antártica convergem, o que explica a forte atividade sísmica na região.

A base Presidente Frei, administrada pela Força Aérea do Chile, faz parte de um complexo maior que inclui um aeródromo responsável por operações de voo e controle de tráfego aéreo na Antártida.

Até o momento, não há registros de danos, vítimas ou alertas de tsunami emitidos pelas autoridades chilenas.

Um alerta de tsunami havia sido registrado, mas foi retirado cerca de uma hora depois.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 10/10/2025 21:18
