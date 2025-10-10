Terremoto atinge região entre América do Sul e Antártida

A passagem de Drake entre a América do Sul e a Antártica - (crédito: Reprodução/Google)

Um forte terremoto de magnitude 7,8 foi registrado nesta sexta-feira (10/10) na Passagem de Drake, área localizada entre o continente americano e a Antártida, segundo informações do Centro Sismológico Nacional do Chile.

O tremor ocorreu às 17h29 (horário de Brasília), com epicentro a 263 quilômetros a noroeste da base Presidente Frei, na Ilha Rei George, situada na Península Antártica. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) também detectou o abalo, estimando a magnitude em 7,6 graus.

De acordo com especialistas, o terremoto ocorreu em uma zona onde as placas tectônicas Sul-Americana e Antártica convergem, o que explica a forte atividade sísmica na região.

A base Presidente Frei, administrada pela Força Aérea do Chile, faz parte de um complexo maior que inclui um aeródromo responsável por operações de voo e controle de tráfego aéreo na Antártida.

Até o momento, não há registros de danos, vítimas ou alertas de tsunami emitidos pelas autoridades chilenas.

Um alerta de tsunami havia sido registrado, mas foi retirado cerca de uma hora depois.