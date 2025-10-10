Trump anuncia tarifa de 100% em produtos chineses a partir de novembro

Trump também disse que haverá controles de exportação sobre "qualquer e todo software crítico" - (crédito: Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (10/10) em publicação na sua rede social, a Truth Social, que vai taxar todos os produtos chineses em 100%, além de adotar controles de exportação sobre “qualquer e todo software crítico”. A medida começa a valer a partir de novembro, mas poderá ser adotada antes do previsto "dependendo de quaisquer ações ou mudanças adicionais tomadas".

"Acabamos de saber que a China assumiu uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao comércio, enviando uma carta extremamente hostil ao mundo, afirmando que, a partir de 1º de novembro de 2025, imporia controles de exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica, inclusive alguns que nem sequer fabrica. Isso afeta TODOS os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás. É algo absolutamente inédito no comércio internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações", escreveu.

Horas antes, Trump acusou o país de controlar a exportação de elementos ligados a terras raras — grupo de 17 elementos químicos encontrados em alguns países — e afirmou não ver mais motivos para encontro com o presidente chinês Xi Jinping, que aconteceria no fim do mês, nos bastidores da Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul.