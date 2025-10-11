InícioMundo
TRAGÉDIA

Fortes chuvas deixam quase 30 mortos no México

O estado central de Hidalgo é o mais atingido, com 16 mortos, mil casas danificadas e 90 comunidades isoladas

As fortes chuvas que ocorreram em 9 de outubro de 2025 no México causaram duas mortes, além de casas inundadas, deslizamentos de terra e transbordamento de rios em várias partes do país - (crédito: MARCO ANTONIO PEREZ / AFP)
As fortes chuvas que ocorreram em 9 de outubro de 2025 no México causaram duas mortes, além de casas inundadas, deslizamentos de terra e transbordamento de rios em várias partes do país - (crédito: MARCO ANTONIO PEREZ / AFP)

Pelo menos 28 pessoas morreram e um rastro de destruição foi deixado no México pelas intensas chuvas registradas desde quinta-feira, segundo relatórios divulgados na sexta-feira (10/10) por autoridades de vários estados. 

A Proteção Civil informou que as chuvas se intensificaram em 31 dos 32 estados mexicanos, causando transbordamentos de rios e inundações em comunidades inteiras, além de deslizamentos de terra em estradas, rodovias e pontes. 

O estado central de Hidalgo é o mais atingido, com 16 mortos, mil casas danificadas e 90 comunidades isoladas, segundo as autoridades. 

O governo de Puebla (centro do México) confirmou nove mortos e oito desaparecidos, além de 80.000 pessoas afetadas. 

  • Pessoas em uma rua alagada após fortes chuvas em Poza Rica, estado de Veracruz, México, em 10 de outubro de 2025
    Pessoas em uma rua alagada após fortes chuvas em Poza Rica, estado de Veracruz, México, em 10 de outubro de 2025 Marco Antonio Perez / AFP
  • Um homem caminha por uma rua alagada após fortes chuvas em Poza Rica, estado de Veracruz, México, em 10 de outubro de 2025
    Um homem caminha por uma rua alagada após fortes chuvas em Poza Rica, estado de Veracruz, México, em 10 de outubro de 2025 Marco Antonio Perez / AFP
  • Um cão atravessa uma rua alagada após fortes chuvas em Poza Rica, estado de Veracruz, México, em 10 de outubro de 2025
    Um cão atravessa uma rua alagada após fortes chuvas em Poza Rica, estado de Veracruz, México, em 10 de outubro de 2025 Marco Antonio Perez / AFP
  • Álbuns de fotos de família cobertos de lama após fortes chuvas em Poza Rica, estado de Veracruz, México, em 10 de outubro de 2025
    Álbuns de fotos de família cobertos de lama após fortes chuvas em Poza Rica, estado de Veracruz, México, em 10 de outubro de 2025 Marco Antonio Perez / AFP

Relatórios oficiais indicam duas mortes em Veracruz (leste) e uma em Querétaro (centro do México) devido ao transbordamento de rios. 

A presidente Claudia Sheinbaum detalhou em mensagens na rede social X que milhares de soldados, cerca de vinte barcos e o mesmo número de aviões, além de seis helicópteros, foram mobilizados para ajudar as áreas afetadas.

"A Marinha enviou 3.300 soldados para Puebla, Veracruz e San Luis Potosí", escreveu a presidente, que também realizou videoconferências com os governadores desses distritos. 

Além disso, 5.400 militares do Exército também foram mobilizados e abrigos foram abertos para acomodar aqueles que tiveram que abandonar suas casas devido à elevação do nível dos rios. 

As autoridades estaduais também montaram dezenas de abrigos para acomodar famílias inteiras que abandonaram suas casas devido à ameaça de novas inundações, especialmente em Veracruz, onde existem extensos leitos de rios. 

Laura Velázquez, coordenadora nacional da Proteção Civil, relatou deslizamentos de terra, bloqueios de estradas e transbordamentos de rios nos estados afetados. 

A área do desastre é a Sierra Madre Oriental, uma vasta cadeia de montanhas que corre paralela à costa do Golfo do México e está repleta de pequenas localidades que estavam inacessíveis até sexta-feira. 

Uma equipe da AFP chegou à cidade de Tulancingo, Hidalgo, onde começam as estradas que levam às aldeias nas montanhas, mas elas foram fechadas devido a deslizamentos de terra e uma enorme vala.

Mudança de estações 

O México vivenciou uma intensa temporada de chuvas em 2025, chegando a bater um recorde na capital.

O meteorologista e acadêmico Isidro Cano explicou à AFP que as chuvas intensas registradas desde quinta-feira ocorrem no final da temporada e se devem a uma "mudança de estações". 

"As chuvas podem chegar mais cedo ou mais tarde. Há também o fator orográfico, que contribui para a formação de nuvens devido ao ar quente e úmido que sobe para as montanhas", afirmou. 

Ele explicou que um fenômeno tropical formado no Golfo do México colidiu com a Sierra Madre Oriental, causando um aumento nas temperaturas que favorece o vapor d'água e chuvas intensas. 

Soma-se a isso uma frente fria vinda dos Estados Unidos, que gera maior nebulosidade, o que favorece mais chuvas em grandes áreas do país, acrescentou o especialista.

