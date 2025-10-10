"Ken venezuelano", apresentador e modelo, morre aos 41 anos

O modelo passou por diversas cirurgias estéticas, no rosto e no corpo. Foram feitas rinoplastia, tonificação abdominal, tratamentos dentários e aumento de glúteos - (crédito: Reprodução / Instagram)

Popularmente conhecido como "Ken venezuelano", o apresentador de TV e modelo Emilio 'Sueños' García, morreu, nesse domingo (5/10), em decorrência de um ataque cardíaco. A morte aconteceu em Guayaquil. Ele tinha 41 anos.

Segundo informações do portal El Espectador, Sueños havia afirmado a amigos que estava com sintomas gripais. No entanto, o corpo dele já entrava em estado de falência dos órgãos. Os primeiros sinais do ataque cardíaco, ocorrido durante a internação, foram confundidos com indícios de uma possível gripe.

Dias depois dos primeiros sinais de mal-estar, Sueños desmaiou e foi levado às pressas a um hospital na cidade. No dia 1º, acabou internado com tosse e dificuldade para respirar. Além disso, segundo os médicos, coração dele estava irreversivelmente danificado em decorrência do uso indevido e descontrolado de testosterona.

Ainda de acordo com o veículo de imprensa equatoriano, os médicos informaram o paciente que o coração havia aumentado de tamanho por conta das injeções do hormônio. Elas eram feitas para a correção de um procedimento estético fracassado. O apresentador também se preparava para uma competição de fisioculturismo.

Além de apresentador e modelo, Sueños era dono da própria agência de modelagem, a Emilio Models. No Equador, organizava desfiles de moda e concursos para descobrir novos talentos. Ao longo da trajetória, passou por diversas cirurgias estéticas, no rosto e no corpo. Foram feitas rinoplastia, tonificação abdominal, tratamentos dentários e aumento de glúteos. Natural do estado venezuelano de Anzoátegui, ele seguiu para Guayaquil em 2019, com o objetivo de trabalhar na televisão.

Os primeiros problemas de saúde apareceram em 19 de setembro. Nas redes sociais, postou uma mensagem destinada aos alunos do curso para informar sobre o adiamento de uma aula. "Devido a problemas de saúde (não tenho me sentido bem), o ensaio de amanhã foi remarcado para o próximo sábado. Mesmo horário e local. Beijos", escreveu na última mensagem.