Israel transfere presos palestinos; Hamas tem até segunda para liberar reféns

Israel iniciou a transferência de prisioneiros palestinos para duas prisões para trocá-los pelos reféns mantidos pelo Hamas. Essas trocas fazem parte do acordo de cessar-fogo em Gaza. A informação foi confirmada neste sábado (11/10), pelo serviço penitenciário israelense.

Os 250 prisioneiros são transferidos para a prisão de Ofer, na Cisjordânia ocupada, e para Ketziot, no deserto de Negev, no sul de Israel perto da fronteira com o Egito.

Eles permanecerão nessas prisões até que os líderes israelenses deem a ordem para continuar com a operação para "permitir o retorno dos reféns a Israel".

Milhares de funcionários, incluindo agentes penitenciários, "trabalharam durante toda a noite para implementar a decisão do governo: 'O marco para a libertação de todos os reféns israelenses'", afirmou o serviço penitenciário.

Segundo o acordo de cessar-fogo, Israel deve libertar 250 prisioneiros palestinos, incluindo alguns que cumprem penas de prisão perpétua por ataques mortais, e o Hamas tem até segunda-feira (13/10) para liberar os 48 reféns israelenses que ainda estão em Gaza, alguns vivos e outros mortos em cativeiro.

Outros 1.700 palestinos, detidos pelo Exército israelense durante operações militares em Gaza desde os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, também serão libertados como parte do acordo de cessar-fogo.

