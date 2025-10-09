Chefe do Hamas anuncia fim de guerra contra Israel em Gaza

O grupo Hamas, envolvido no conflito armado em Gaza, na Palestina, contra Israel anunciou nesta quinta-feira (9/10) que a guerra chegou ao fim. Um cessar-fogo permanente foi decretado diante do conflito com Israel, que perdurava desde outubro de 2023. Nessa quarta-feira (8/10), o presidente dos EUA, Donald Trump, já havia feito um comunicado inicial sobre a decisão.

O grupo extremista afirmou publicamente que recebeu garantias por parte dos mediadores do acordo de paz e do governo americano de que o conflito será cessado. Khalil al-Hayya, negociador-chefe, afirmou, no entanto, que vai manter esforços para cumprir os interesses do povo palestino.

Trump havia adiantado que um acordo foi alcançado entre as partes, em que ambos teriam concordado com os termos da fase inicial para a paz. O presidente dos EUA ainda afirmou que os reféns feitos pelo Hamas desde 7 de outubro de 2023 vão voltar à liberdade. Para isso, as forças de Israel recuarão.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, celebrou a manobra como um "sucesso diplomático". O Hamas agradeceu Trump pelos esforços, e ainda elogiou Catar, Turquia e Egito, pelos papéis como mediadores. Outros detalhes do tratado ainda não foram divulgados pelas autoridades.

