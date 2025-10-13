Reféns israelenses começam a ser libertados pelo Hamas após 738 dias

Reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas na Faixa de Gaza foram libertados na madrugada desta segunda-feira (13/10), manhã no horário local, após 738 dias. A libertação ocorreu conforme estabelecido no acordo de cessar-fogo e começa com sete reféns liberados, segundo o The Times of Israel. Entres libertados nesta primeira fase estão Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Os outros 13 reféns devem ser liberados nas próximas horas.

O grupo de reféns será levado pela Cruz Vermelha à base militar de Re'im, no sul de Israel, onde será realizado um primeiro check-up médico. Em seguida, serão transferidos pelo Exército israelense para hospitais do país. O canal Al-Araby, do Catar, noticia que o braço militar do Hamas está transferindo reféns israelenses para a Cruz Vermelha na Cidade de Gaza.

A expectativa das autoridades israelenses é de que todos os 20 reféns incluídos no acordo sejam libertados até o fim do dia. As liberações ocorrem em três pontos da Faixa de Gaza: além da cidade de Gaza, há operações em Khan Younis e na região central de gaza.

As liberações ocorrem em três pontos da Faixa de Gaza: além da cidade de Gaza, há operações em Khan Younis e na região central de gaza (foto: Omar AL-QATTAA / AFP)

Já sobre corpos de reféns assassinados — 28 no total, segundo o Hamas —, o IBI afirmou que nem todos foram localizados e que a entrega poderá levar mais alguns dias. De acordo com o insituto, "a porta-voz do primeiro-ministro, Shosh Bedrosian, afirmou que uma vez que Israel receba todos os reféns que espera (...), começará a soltar os mais de 2 mil presos palestinos envolvidos no acordo".

A previsão é de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarque em Tel Aviv, em Israel, onde discursará no Parlamento israelense (Knesset) e se reunirá com ex-reféns e familiares. Em seguida, o líder americano seguirá para o Egito, onde assinará um "documento que encerra a guerra na Faixa de Gaza", conforme informou o Ministério das Relações Exteriores do Cairo.