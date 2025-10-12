Palestinos recebem cestas básicas após cessar-fogo em Gaza

Palestinos receberam cestas básicas após caminhões de ajuda humanitária entrarem pela passagem de Karem Abu Salem, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, neste domingo (12/10).
A ajuda humanitária ocorre após Israel e Hamas firmarem um acordo de cessar-fogo, que prevê trocar reféns israelenses sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 por palestinos detidos em prisões israelenses.
Ao todo, serão 48 reféns israelenses (20 vivos e 28 mortos) em troca de 250 prisioneiros palestinos e 1.700 habitantes de Gaza detidos por Israel desde o início da guerra. Israel e Hamas afirmaram que os reféns israelenses serão libertados na segunda-feira (13/10) pela manhã.
A Defesa Civil de Gaza afirmou que mais de 500 mil pessoas retornaram à Cidade de Gaza na noite de sábado (11/12). A Organização das Nações Unidas (ONU) destacou que está pronta para lançar um plano de 60 dias para ajudar o povo palestino. Centenas de caminhões serão mobilizados por dia.
"Nosso plano, detalhado e testado, está em andamento. Nossos suprimentos — 170 mil toneladas de alimentos, medicamentos e outros bens — estão disponíveis. Nossas equipes corajosas, experientes e decididas estão preparadas", disse Tom Fletcher, chefe humanitário da ONU, durante uma videoconferência na Arábia Saudita na quinta-feira (9/10).
O plano visa oferecer ajuda alimentar a 2,1 milhões de pessoas, e assistência nutricional mais específica a 500 mil que sofrem de desnutrição severa. A proposta também inclui o apoio a padarias e cozinhas comunitárias, e dinheiro em espécie para que 200 mil famílias comprem os alimentos que desejarem.
A ONU também pretende fornecer serviço de água e esgoto a 1,4 milhão de pessoas, restaurar o sistema de saúde e reabrir centros de ensino temporários para 700 mil crianças.
*Com informações da Agência France-Press
