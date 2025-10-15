Trump autoriza ações da CIA para derrubar Maduro na Venezuela, diz NYT

Autorização de Trump tem objetivo de intensificar campanhas para retirar o presidente Nicolás Maduro do poder - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

Nesta quarta-feira (15/10), o governo de Donald Trump autorizou secretamente a Agência Central de Inteligência (CIA) a realizar operações secretas na Venezuela, com o objetivo de intensificar campanhas para retirar o presidente Nicolás Maduro do poder. A informação foi revelada por autoridades americanas ao jornal norte-americano The New York Times, sob condição de anonimato.

A medida, descrita como uma "descoberta presidencial", permite que a CIA conduza ações letais e outras operações encobertas contra o regime da Venezuela, de forma unilateral ou em conjunto com as Forças Armadas dos Estados Unidos.

Nas últimas semanas, o exército dos EUA intensificou ataques a embarcações na costa venezuelana, sob a justificativa de combater o tráfico de drogas, que resultaram em 27 mortes. Apesar do governo Trump afirmar que o intuito era desmantelar o narcotráfico, fontes americanas apontam que a meta principal sempre foi enfraquecer o regime de Maduro e forçar sua saída do poder.

No momento, cerca de 10 mil soldados americanos estão posicionados em bases no Caribe, principalmente em Porto Rico além de navios de guerra e um submarino.

A estratégia desenvolvida pelo então secretário de Estado Marco Rubio e pelo diretor da CIA, John Ratcliffe, busca tornar a agência "menos avessa a riscos" e mais disposta a conduzir ações secretas, conforme promessa feita por Ratcliffe em audiência de confirmação no Congresso. A Casa Branca e a CIA não quiseram comentar o caso ao NYT.

O governo americano ofereceu, ainda, uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem à prisão de Maduro, acusado de liderar uma "organização narcoterrorista". Entretanto, relatórios de agências de inteligência dos próprios EUA contradizem parte dessas acusações, afirmando que não há provas de que o presidente venezuelano controle diretamente grupos criminosos, como a Tren de Aragua.

Trump encerrou as negociações diplomáticas com Caracas no início do mês, frustrado com a recusa de Maduro em renunciar voluntariamente. O ex-presidente justificou a postura ao declarar ao Congresso que o país estava em "conflito armado" com cartéis de drogas considerados "grupos armados não estatais".