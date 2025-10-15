A história por trás da homenagem à professora em show de João Gomes em Petrolina

Em 2021, João Gomes escreveu uma mensagem no Facebook para avisar Verlandia sobre a gravação de "Eu Tenho a Senha" - (crédito: Reprodução)

No domingo (12/10), o vídeo do reencontro entre o cantor João Gomes e a sua ex-professora de Petrolina, no sertão pernambucano, viralizou nas redes sociais e emocionou muita gente.

"Professora minha ali no canto, que eu sei que sente orgulho, porque foi com vocês que aprendi a ser um rapaz de direito", disse o cantor do palco, onde fazia um show beneficente para reverter fundos para um hospital da cidade.

A professora é Verlandia Fernandes, 48 anos, que deu aulas para o cantor por quatro anos durante o ensino fundamental. João Gomes, natural de Serrinha (PE), cresceu na cidade de Petrolina.

"Quando ele me viu, já foi falando meu nome e dizendo que aprendeu a ler comigo, agradecendo. Confesso que chorei, eu me emocionei", contou à BBC News Brasil.

A disciplina preferida de João na escola era literatura. E a poesia era o gênero literário preferido do menino — o que foi a base para ele seguir a carreira de compositor alguns anos mais tarde.

A professora lembra que, certa vez, passou um dever de casa para os alunos, que era fazer um poema. João chegou com um texto que cativou a professora.

Ela perguntou ao menino se, de fato, ele havia escrito as estrofes. Ele confirmou. A professora então pediu para ele escrever mais duas. "E ele fez, viu? E ainda melhor. E eu fiquei encantada."

Em 2021, João tinha apenas 18 anos quando a música Eu tenho a senha foi gravada pelo cantor Tarcísio do Acordeon. Sua carreira explodiu pouco tempo depois.

Hoje, João acumula números impressionantes para um jovem artista de 23 anos: já liderou algumas vezes a lista de artistas mais ouvidos do Brasil no YouTube e no Spotify e acumula mais de 16 milhões de seguidores somente no Instagram.

Mas ele não esqueceu da professora no auge do sucesso. Escreveu uma mensagem no Facebook para avisar Verlandia sobre a gravação do hit.

"A senhora quem me incentivou a fazer poesia", escreveu o cantor na mensagem, naquele ano.

"Eu queria compartilhar essa alegria com a senhora. Obrigado e espero que esteja tudo bem onde estiver."

A professora, que afirma que não usava as redes sociais com muita frequência, conta que recebeu a mensagem com surpresa.

"Quando li, mostrei para meu esposo, eu nem sabia que era o Tarcísio, que era muito famoso. Mas eu lembrava, sim, do João. Sempre me lembrei, ele marcou muito. Ele não passava despercebido", diz a professora.

"Ele era uma criança normal, como todas as outras tantas outras crianças. Só que o que destacava nele era essa vontade de aprender. Essa dedicação, aquela bondade, aquele coração generoso que ele sempre teve", continua.

Foto cedida 'O que destacava nele era essa vontade de aprender', diz professora

"Quando tínhamos aula de leitura, de poesia, ele se destacava mais ainda porque ele gostava muito."

João Gomes e Verlandia mantêm contato desde a mensagem de cantor à professora em 2021.

"Já fui a outros shows dele. Inclusive, um dos shows que eu fui com a mãe dele, ela me levou para o palco e ele me abraçou, dançou comigo e me deixou envergonhada", conta, rindo.

"Fazia bastante tempo eu tinha ido a um show dele, só que eu resolvi ir neste final de semana por ser beneficente."

Graduada em Pedagogia, ela dá aulas há 25 anos desde quando ela, natural da Paraíba, se mudou para Pernambuco.

"Me sinto muito amada por ser professora", disse à BBC News Brasil. "Realmente não é fácil. Só sabe o que é uma sala de aula, quem está na sala de aula todos os dias."

"Cada criança é um mundo diferente, recebe ensinamento de uma família diferente. Você tem que respeitar cada mundo, tem que sentir a necessidade de cada criança. A criança só aprende se estiver bem. Para a criança ficar bem, tem que confiar no seu professor. Se não tiver essa confiança, esse elo, não vai haver aprendizado."

Mas a profissão, diz ela, é gratificante. "Não é só com o João, é um presente poder reencontrar meus alunos e reviver momentos", afirma.

"Assim como encontrei também outros alunos, uma aluna que agora é pediatra, outro que é advogado. Quando eu vejo que deu certo, que eles estão felizes e que encontraram seu caminho na vida, me dá muita gratidão, muito orgulho."

A homenagem de João Gomes, que não teve planejamento, aconteceu justamente alguns dias antes do Dia dos Professores. "Fui para homenagear o menino João e a homenageada fui eu", brinca Verlandia.

"Foi um incentivo lindo para nós professores. Veio com ânimo aquele aplauso. É um elogio para que os outros sigam e façam igual. Para que as pessoas entendam que o professor realmente tem valor e faz toda a diferença na vida das crianças", afirma.

"O professor precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado."