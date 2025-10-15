Trump afirma que EUA estão em uma "guerra comercial com a China"

A declaração ocorre em meio à intensificação de medidas de Washington para restringir o acesso de empresas chinesas a chips e softwares avançados usados em aplicações de IA - (crédito: Jim Watson/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 15, que o país está "em uma guerra comercial com a China" atualmente e defendeu o uso de tarifas como instrumento essencial de política nacional. "As tarifas são uma ferramenta muito importante para nossa defesa", disse o republicano, acrescentando que elas são "muito importantes para nossa segurança nacional."

Trump afirmou ainda, durante coletiva de imprensa no Salão Oval, que "sem tarifas, não temos segurança nacional garantida".

Leia também: Trump autoriza CIA a realizar operações na Venezuela



Recentemente, Trump ameaçou impor tarifa adicional de 100% sobre produtos de Pequim.

Um documento que será publicado na quinta-feira, 16, no Federal Register, o diário oficial dos EUA, fala em sobretaxas de 100% a 150% sobre equipamentos marítimos e de logística chineses.

O presidente dos EUA também anunciou que pretende "ir à Suprema Corte para acompanhar o caso das tarifas", referindo-se ao processo que questiona a legalidade da ampliação das alíquotas impostas pelo Executivo.

Leia também: Por que interessa a Trump resgatar agora o governo Milei na Argentina



Disputa tecnológica

Trump afirmou ainda que o país está "muito à frente da China em inteligência artificial", em mais uma referência à corrida tecnológica entre as duas maiores economias do mundo.

A declaração ocorre em meio à intensificação de medidas de Washington para restringir o acesso de empresas chinesas a chips e softwares avançados usados em aplicações de IA, e segue o anúncio de restrição de exportações de terras raras por parte do país asiático.

Leia também: Trump cogita retirar Copa do Mundo e Olimpíada de cidades de líderes democratas



"Nós estamos dominando a China em IA. Essa é a tecnologia do futuro. Dizem que é a nova internet", observou Trump.

Ucrânia

Em outro momento, Trump comentou a situação na Ucrânia, dizendo que a "profunda animosidade" entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder ucraniano, Volodmir Zelenski, "está obstruindo a paz", enquanto o governo americano "analisa opções" sobre um pedido de Kiev para uma nova ofensiva militar.