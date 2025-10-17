Durante reunião com Zelensky, Trump afirmou que Putin quer o fim da guerra

Esta é a terceira visita do ucraniano à sede do governo americano com o intuito de negociar um possível acordo de paz para dar fim ao conflito no leste da Europa. A guerra dura desde fevereiro de 2022 - (crédito: Win McNamee / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira (17/10), que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se interessa em acabar com o conflito contra a Ucrânia. A fala foi proferida durante um encontro entre o líder americano e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta sexta-feira (17/10), na Casa Branca.

De acordo com informações da Agence France-Press (AFP), o próprio Putin afirmou a Trump, durante conversa por telefone nessa quinta-feira (16/10), que "quer acabar com isso". "Conversei com ele (Putin) ontem por duas horas e meia, discutimos muitos detalhes. Ele quer acabar com isso, acho que o presidente Zelensky quer acabar com isso — agora temos que fazer isso", contou Trump.

Apesar disso, o presidente dos EUA comentou que acredita num provável interesse de Putin em ganhar tempo para alcançar objetivos na guerra. Ou seja, a fala pode ser uma mentira. O republicano afirmou estar preocupado com a possibilidade. Zelensky, em contrapartida, disse achar que Putin "não está pronto para a paz".

No entanto, Trump alegou ter sido enganado "a vida toda pelos melhores deles", e que, mesmo assim, se saiu "muito bem". O presidente ainda disse acreditar que Putin "quer fazer um acordo".

Míssies Tomahwaks serão cedidos à Ucrânia?

O principal intuito do encontro na Casa Branca é tratar de uma possível venda de míssies Tomahawks dos EUA à Ucrânia. Zelensky tem pressionado Trump a ceder o armamento para Kiev. Trata-se de um míssil guiado para ataques de alto grau de precisão a longa distância. No entanto, o republicano afirmou esperar que a guerra possa chegar ao fim "sem a necessidade disso".

"Esse é o problema. Nós precisamos dos Tomahawks", disse Trump a repórteres durante coletiva, antes da reunião. "É uma escalada (da guerra), nós discutiremos isso. Nós gostaríamos muito mais de que eles não precisassem dos Tomahawks".

Esta é a terceira visita do ucraniano à sede do governo americano com o intuito de negociar um possível acordo de paz para dar fim ao conflito no leste da Europa. A guerra dura desde fevereiro de 2022.