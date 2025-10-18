InícioMundo
ISRAEL

Netanyahu anuncia que tentará novo mandato de primeiro-ministro

Em uma entrevista à emissora de televisão israelense Canal 14, Netanyahu respondeu afirmativamente ao ser perguntado se previa "disputar o cargo de primeiro-ministro nas próximas eleições"

Líder do Likud, o grande partido da direita israelense, Netanyahu ostenta o recorde de maior tempo à frente do governo israelense, com mais de 18 anos no total, com algumas interrupções, desde 1996 - (crédito: AFP)
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou na noite deste sábado (18) que concorrerá a um novo mandato nas próximas eleições.

Em uma entrevista à emissora de televisão israelense Canal 14, Netanyahu respondeu afirmativamente ao ser perguntado se previa "disputar o cargo de primeiro-ministro nas próximas eleições".

Líder do Likud, o grande partido da direita israelense, Netanyahu ostenta o recorde de maior tempo à frente do governo israelense, com mais de 18 anos no total, com algumas interrupções, desde 1996. 

Por AFP
postado em 18/10/2025 22:59
