Israel reabre passagem para entrada de ajuda humanitária em Gaza

No domingo, Israel anunciou a suspensão da entrada de ajuda humanitária no território, ao acusar o Hamas de ter violado o acordo de trégua, o que o movimento islamista nega

Smoke billows following an Israeli strike that targeted a building in the Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on October 19, 2025. Gaza's civil defence agency said a series of Israeli air strikes on October 19 killed at least 11 people across the territory, as Israel and Hamas traded blame for violating a ceasefire. (Photo by Eyad BABA / AFP) - (crédito: Eyad BABA / AFP)

A passagem de Kerem Shalom, entre Israel e a Faixa de Gaza, foi reaberta nesta segunda-feira (20) para permitir a entrada de ajuda humanitária, um dia após uma série de bombardeios israelenses no território palestino, anunciou uma fonte militar israelense.

Kerem Shalom foi reaberta "em pleno cumprimento do acordo" de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro, declarou a fonte, antes de acrescentar que a passagem de Rafah - entre Egito e Gaza - "permanecerá fechada até novo aviso".

AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 20/10/2025 09:49
