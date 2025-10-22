Homem simula a própria morte para saber quantas pessoas iriam ao enterro

Mohan Lal: "As pessoas carregam o esquife, mas eu queria testemunhar isso eu mesmo e ver quanto respeito e afeto as pessoas me dão" - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um indiano de 74 anos enganou os amigos e familiares com uma pegadinha, no mínimo, sem graça. Mohan Lal fingiu a própria morte simplesmente para ver quantas pessoas compareceriam ao funeral. O plano, no entanto, deu certo pois dezenas de pessoas estiveram presentes.

O caso ocorreu Kochi, localizada na região sul da Índia, o falso funeral aconteceu seguindo todos os rituais religiosos da comunidade, incluindo estar em um caixão com um lençol branco e guirlandas de flores por cima. No fim da cerimônia, quando a procissão chegou ao crematório, o idoso se levantou do suposto local de descanso final e revelou estar vivo.

Bihar Air Force Veteran Holds His Own Funeral to See How People Would Honour Him

-74-year-old Mohan Lal staged his own funeral in Gaya, lying on a bier in a white shroud.

-Villagers joined, chanting “Ram Naam Satya Hai.”

-A symbolic effigy was cremated, followed by a community… pic.twitter.com/AwotDxoZor — Sapna Madan (@sapnamadan) October 14, 2025

"Após a morte, as pessoas carregam o esquife, mas eu queria testemunhar isso eu mesmo e ver quanto respeito e afeto as pessoas me dão", contou Mohan Lal em uma entrevista à mídia local sobre o porque ele teria simulado a própria morte.

Depois da revelação bombástica, uma esfinge foi queimada com homenagem simbólica, em seguida todos os presentes se reuniram em um banquete comunitário. Mohan Lal é um ex-militar da Força Aérea Indiana, e alguns moradores relataram que Mohan é um pessoa muito respeitada na região em que mora, fato que explica o grande número de pessoas no velório.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

