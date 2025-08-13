Mulher de 100kg cai sobre o marido e o mata asfixiado

Um homem de 59 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira (13/8), em Porto, em Portugal, asfixiado pela própria esposa. A mulher, que pesava cerca de 100kg, caiu por acidente em cima do marido, que não resistiu.

A tragédia ocorreu quando a esposa perdeu o equilíbrio e caiu em cima do marido, que estava deitado no chão. Vizinhos do casal ouviram a mulher gritar por socorro e foram até o local para tirá-la de cima do homem. De acordo com o jornal português Correio da Manhã, foram necessárias mais de cinco pessoas para movê-la.

Quando os paramédicos chegaram, a vítima já estava inconsciente e, apesar das tentativas de reanimação, foi constatado que o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória. Após investigação, a polícia portuguesa classificou o caso como asfixia acidental, sendo considerado um acidente doméstico.

Segundo a imprensa portuguesa, o casal vivia junto há anos e, apesar de não ter a união formalizada. A mulher está recebendo acompanhamento psicológico pelo trauma. Os nomes do homem e da mulher não foram divulgados para proteger as identidades.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori

