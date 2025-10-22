InícioMundo
CUBA

Cuba anuncia ao México a captura de 'chefão' chinês do fentanil

O traficante de drogas Zhi Dong Zang, também conhecido como Brother Wang, está detido na ilha

Traficante foi identificado como um dos maiores fornecedores de fentanil para os principais cartéis mexicanos - (crédito: Reprodução/Freepik)
Traficante foi identificado como um dos maiores fornecedores de fentanil para os principais cartéis mexicanos - (crédito: Reprodução/Freepik)

Um traficante de drogas chinês, identificado como um dos maiores fornecedores de fentanil para os principais cartéis mexicanos e procurado pelos Estados Unidos, foi capturado em Cuba, informaram fontes de segurança mexicanas à AFP nesta quarta-feira (22/10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O traficante de drogas Zhi Dong Zang, também conhecido como Brother Wang, está detido na ilha enquanto as autoridades mexicanas aguardam a confirmação de Cuba sobre se ele será deportado para o México ou se um pedido de extradição deve ser formalizado, acrescentaram as fontes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 22/10/2025 14:57 / atualizado em 22/10/2025 14:57
SIGA
x