Objeto não identificado bate em avião e obriga pouso de emergência

Um avião que fazia um voo doméstico nos EUA foi atingido na última quinta-feira (16/10) enquanto ainda estava no ar. A aeronave, que saiu de Denver, no estado do Colorado, tinha como destino a cidade californiana de Los Angeles. No entanto, precisou ser desviado para Salt Lake City, em Utah.

De acordo com informações do portal americano New York Post, o voo, da companhia aérea United Airlines, foi atingido a 11 quilômetros de altitude no para-brisa da cabine. O impacto atingiu o piloto, e o deixou ferido. Assim, obrigou o Boeing 737 MAX 8 a fazer um pouso de emergência. Além de seis tripulantes, 134 passageiros estavam a bordo.

Segundo relatos divulgados pela emissora FOX 11, Heather Ramsey, uma passageira, filmava o nascer do Sol quando foi surpreendida com o clima de tensão que tomou o avião.

"Uma comissária levantou a voz e mandou interromper o serviço. Pouco depois, o piloto anunciou que havíamos colidido com um objeto”, relembrou. Ela contou que, em seguida, o avião desceu cerca de 3 mil metros antes do pouso. O alívio só veio, de fato, quando a aeronave tocou o solo. Imagens postadas pela conta Breaking Aviation News & Videos, no X, mostram as consequências do ocorrido. Além do para-brisa quebrado, é possível ver o braço do piloto machucado.

Veja um registro das consequências geradas pela colisão:

Em comunicado, divulgado pelo New York Post, a United Airlines informa que os para-brisas das aeronaves que opera são feitos com múltiplas camadas de vidro. "O voo 1093 pousou em segurança em Salt Lake City para avaliação dos danos. Todos os passageiros seguiram viagem para Los Angeles em outra aeronave ainda no mesmo dia", escreveu a companhia aérea.



O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos Estados Unidos afirma já ter aberto uma investigação, e analisa dados meteorológicos, do gravador de voo e de radar. A peça quebrada passará por análises, para a identificação do causador da colisão. Por enquanto, no entanto, a razão é desconhecida. O piloto segue sob cuidados médicos. O avião permaneceu em Salt Lake City para uma inspeção técnica.