Miss se confunde com país e paga mico em concurso de beleza

Um momento de confusão e constrangimento roubou a cena durante o concurso Miss Grand International 2025, em Bangkok, na Tailândia. A representante do Panamá, Isamar Herrera, comemorou ter sido selecionada para a etapa semifinal, no entanto, ela entendeu o nome do país errado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

¡Qué momento tan incómodo! Durante la preliminar de Miss Grand International, Isamar Herrera protagonizó un pequeño error que rápidamente se volvió viral. ????????‍???????????? pic.twitter.com/juYOVKmwqD — Elcuara ???????? (@elcuaracom) October 18, 2025

Depois de o apresentador Matthew Deane anunciar que uma das semifinalistas era a miss do Paraguai, Herrera, de 31 anos, desceu emocionada ao centro do palco quando acreditou ter ouvido o nome de seu país. Com lágrimas nos olhos, cobriu o rosto, posou para as câmeras e se juntou às outras selecionadas sob aplausos hesitantes da plateia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mas o clima de celebração durou pouco. O apresentador Matthew Deane interrompeu a cena para corrigir o equívoco diante do silêncio constrangedor do auditório.

“Peço desculpas, anunciei a Miss Grand Paraguai. Há muito barulho neste salão, lotado de fãs do mundo todo”, disse, tentando amenizar o momento.

A verdadeira classificada, Cecilia Romero, do Paraguai, assumiu o lugar no centro do palco, enquanto Herrera se afastava, visivelmente sem graça.

O vídeo da cena se espalhou nas redes sociais. Internautas expressaram empatia por ambas as candidatas e destacaram a confusão causada pela semelhança entre os nomes dos países.

Apesar do apoio do público, Herrera acabou ficando fora da lista final de 22 candidatas. A disputa seguiu, e o título de Miss Grand International 2024 ficou com Emma Tiglao, das Filipinas — marcando o segundo ano consecutivo de vitória do país no concurso.

‘Escutei Panamá’

Após o episódio viral, Isamar explicou mas redes sociais o que aconteceu por trás da cena que rodou o mundo. “Escutei Panamá. Com o ruído e a emoção, reagi instantaneamente. Além disso, a câmera me focou, então confirmei”, contou a modelo.

“Enquanto estávamos no palco, fiquei confusa porque ouvi ‘Panamá’. A mesma coisa aconteceu no Canadá. A transmissão é uma coisa, e o que você vê na câmera é outra bem diferente. Ouvimos o nome Panamá, não só eu, mas minhas colegas também”, explicou.

Segundo ela, a aproximação da câmera reforçou a impressão de que havia sido chamada. “Quando vi a câmera me seguindo, eu disse: ‘Obviamente sou eu’. E naquele momento você tem que reagir porque está ao vivo. Fui para a frente e descobri que não era Panamá, mas Paraguai. Foi um erro. Os tailandeses têm uma pronúncia um pouco estranha, e na plateia, ouvimos como se fosse Panamá”, destacou.

Ela afirmou que chegou a pensar em fazer uma transmissão ao vivo logo após sair do palco, mas preferiu esperar para não reagir no calor do momento. “Pensei em fazer ao vivo assim que saísse do palco, mas queria esperar. Não queria transmitir nenhum sentimento ruim, porque isso é realmente um concurso, e você tem que saber perder e comemorar o triunfo dos outros”, disse.

Com maturidade, Herrera minimizou o incidente. “Meus colegas também ouviram; todos ficaram comovidos por mim. Coisas acontecem, e nada acontece”, brincou.