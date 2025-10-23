Vídeo mostra fuga de ladrões após roubo no Museu do Louvre

Dois homens saíram do local por meio de um elevador de carga - (crédito: Reprodução/X)

Um vídeo que circula pelas redes sociais nesta quinta-feira (23/10) mostra duas pessoas fugindo após roubarem o Museu do Louvre, em Paris, na França. Dois homens saíram do local por meio de um elevador de carga. O registro está sendo investigado pela polícia local.

Quatro pessoas invadiram a galeria de Apolo e levaram oito joias no domingo (19/10). Os ladrões estacionaram uma empilhadeira sob uma das varandas, dois deles subiram nela e entraram na sala por meio de uma janela.

Entre as joias roubadas estava uma tiara de pérolas da imperatriz Eugênia e um conjunto de colar e brincos de safira da rainha Maria Amélia. Na fuga, uma das peças, uma coroa, foi abandonada.

A direção do museu disse que as avaliações iniciais sugerem que uma restauração da coroa, que pertenceu à imperatriz Eugênia, é possível.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, disse que "mais de 100 investigadores" estão mobilizados.

O Louvre avaliou os danos em 88 milhões de euros (102 milhões de dólares, quase 550 milhões de reais), uma quantia "extremamente impressionante", mas que "não é de forma alguma paralela ou comparável aos danos históricos".

Com informações da AFP*

