Trump anuncia ações terrestres contra cartéis, mas não cita Venezuela

Na última semana, Trump já havia afirmado que autorizou operações da agência de espionagem norte-americana, a CIA, no país sul-americano - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23/10) que o país realizará ações terrestres militares para combater cartéis de drogas. O republicano não citou a Venezuela. Nas últimas semanas, os EUA atacaram diversos barcos do país latino, sob a acusação de serem embarcações de tráfico de drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na última semana, Trump já havia afirmado que autorizou operações da agência de espionagem norte-americana, a CIA, no país sul-americano. De acordo com Trump, o tráfico em áreas aquáticas está "quase morto".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pete Hegsteh, secretário de Defesa dos EUA, comparou os cartéis a grupos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, conjuntos terroristas de longo histórico de inimizade com o país norte-americano. "Como o presidente disse, este (os cartéis) são o Estado Islâmico e Al-Qaeda do Hemisfério Ocidental", afirmou.

"Vamos tratá-los como tratamos a Al-Qaeda. Vamos encontrá-los. Vamos mapear as redes. Vamos caçá-los e matá-los. Portanto, o Departamento de Guerra não vai degradar ou simplesmente prender, vamos derrotar e destruir essas organizações terroristas para defender a pátria em nome do povo americano", completou.

Nessa quarta-feira (22/10), as forças militares dos EUA destruíram outro suposto barco do narcotráfico no Pacífico. Três pessoas foram mortas. Essa foi a segunda ação no Pacífico em um curto período de tempo. Faz parte, além disso, de um planejamento montado para lutar contra o tráfico de drogas.