EUA enviam tropas ao Caribe com maior porta-aviões do mundo

Os Estados Unidos, através da ordem do secretário de Guerra do país, Pete Hegseth, ordenaram, nesta sexta-feira (24/10), o envio de tropas de ataque para o mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela, em meio a momento de tensão entre as duas nações. O grupo enviado é composto pelo maior porta-aviões do mundo, além de navios de guerra e aeronaves de combate.
O grupo é, de acordo com o Pentágono, composto por embarcações e aeronaves de ataque. Além disso, tem à disposição veículos de monitoramento e suporte.
Veja a mobilização norte-americana no Caribe:
- Porta-aviões USS Gerald Ford;
- 3 destroieres: USS Mahan, USS Bainbridge e USS Winston Churchill;
- Três esquadrões de caças F-18;
- Dois esquadrões de helicópteros de ataque MH-60.
A presença militar dos EUA no local já é expressiva. Navios de guerra, helicópteros de operações especiais, aviões e jatos de combate já estão por lá.
"A presença reforçada das forças dos EUA na área de responsabilidade do US SOUTHCOM (Comando Sul) aumentará a capacidade dos EUA de detectar, monitorar e interromper atores e atividades ilícitas que comprometem a segurança e a prosperidade do território norte-americano e nossa segurança no Hemisfério Ocidental”, afirmou Sean Parnell, porta-voz do Pentágono.
Maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford é também o mais moderno em tecnologia, de acordo com a Marinha dos EUA. O navio de guerra tem capacidade para comportar até 90 caças e helicópteros. A pista ali presente pode ser utilizada tanto para pousos, quanto para decolagens. Ele passou a ser utilizado em 2017.
