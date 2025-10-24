EUA enviam tropas ao Caribe com maior porta-aviões do mundo

USS Gerald Ford é colosso do mar e recado expressivo para Venezuela - (crédito: Alyssa Joy/Marinha dos Estados Unidos)

Os Estados Unidos, através da ordem do secretário de Guerra do país, Pete Hegseth, ordenaram, nesta sexta-feira (24/10), o envio de tropas de ataque para o mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela, em meio a momento de tensão entre as duas nações. O grupo enviado é composto pelo maior porta-aviões do mundo, além de navios de guerra e aeronaves de combate.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O grupo é, de acordo com o Pentágono, composto por embarcações e aeronaves de ataque. Além disso, tem à disposição veículos de monitoramento e suporte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja a mobilização norte-americana no Caribe:

Porta-aviões USS Gerald Ford;

3 destroieres: USS Mahan, USS Bainbridge e USS Winston Churchill;

Três esquadrões de caças F-18;

Dois esquadrões de helicópteros de ataque MH-60.

A presença militar dos EUA no local já é expressiva. Navios de guerra, helicópteros de operações especiais, aviões e jatos de combate já estão por lá.

"A presença reforçada das forças dos EUA na área de responsabilidade do US SOUTHCOM (Comando Sul) aumentará a capacidade dos EUA de detectar, monitorar e interromper atores e atividades ilícitas que comprometem a segurança e a prosperidade do território norte-americano e nossa segurança no Hemisfério Ocidental”, afirmou Sean Parnell, porta-voz do Pentágono.

Maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford é também o mais moderno em tecnologia, de acordo com a Marinha dos EUA. O navio de guerra tem capacidade para comportar até 90 caças e helicópteros. A pista ali presente pode ser utilizada tanto para pousos, quanto para decolagens. Ele passou a ser utilizado em 2017.