Fifa homenageia 10 técnicos do Mundial, e Tite é o único brasileiro

A Fifa realizou uma homenagem em suas redes sociais para dez treinadores que já conquistaram o Mundial de Clubes. A entidade usou o perfil oficial do torneio no Instagram para publicar imagens dos técnicos que levantaram o troféu. No entanto, a lista gerou debate no Brasil, pois apenas um treinador do país apareceu entre os selecionados, apesar de o Brasil ter outros campeões recentes no formato organizado pela entidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A publicação, aliás, é um carrossel de fotos que se inicia com Zinedine Zidane, campeão pelo Real Madrid em 2016 e 2017. Além dele, a Fifa incluiu outros gigantes da história recente do futebol. Entre os mais vitoriosos, apareceram Pep Guardiola (campeão por Barcelona, Bayern e Manchester City) e Carlo Ancelotti (campeão por Milan e Real Madrid), que também comanda a seleção brasileira. A lista ainda conta com Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Luis Enrique, Alex Ferguson, Santiago Solari e Rafa Benítez.





Tite é o único brasileiro homenageado

O único representante brasileiro, portanto, foi Tite. O técnico apareceu na homenagem por causa do título mundial conquistado com o Corinthians em 2012, na final contra o Chelsea. Desse modo, a presença do também ex-treinador da Seleção Brasileira foi a única lembrança aos treinadores do país que venceram a competição. A postagem, inclusive, gerou questionamentos por parte de torcedores brasileiros.

Isso porque a escolha da Fifa chamou a atenção por ausências significativas de outros nomes que venceram o torneio por clubes e acabaram preteridos pela entidade máxima do futebol. Os nomes mais sentidos na lista, por exemplo, foram os de Paulo Autuori, campeão mundial com o São Paulo em 2005 sobre o Liverpool, e Abel Braga, que levou o Internacional ao título contra o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho em 2006.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.