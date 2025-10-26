InícioMundo
Bombardeios de Israel deixam dois mortos no sul do Líbano

Ministério da Saúde Libanês afirma que uma das mortes foi causada por um "bombardeio inimigo israelense contra um veículo em Haruf, no distrito de Nabatiyeh"

Pessoas inspecionam os destroços de um veículo alvo de um ataque israelense na vila de Haruf, no sul do Líbano, em 25 de outubro de 2025 - (crédito: AFP)
O Ministério da Saúde libanês informou que duas pessoas morreram neste sábado em dois ataques aéreos israelenses contra o sul do país, apesar da trégua entre Israel e o movimento islamita Hezbollah.

Segundo o ministério, uma das mortes foi causada por um "bombardeio inimigo israelense contra um veículo em Haruf, no distrito de Nabatiyeh".

Posteriormente, o ministério relatou outro ataque israelense, contra uma motocicleta, que causou a morte de uma pessoa em Qlaileh, no distrito de Tiro.

O Exército israelense informou que havia matado Zayn al-Abidin Hussein Fatouni, que descreveu como "comandante da unidade antitanque do Batalhão Força Radwan do Hezbollah".

Segundo o Exército, Fatouni "estava envolvido em esforços para restabelecer a infraestrutura terrorista do Hezbollah no sul do Líbano".

 

Por AFP
postado em 26/10/2025 08:17
