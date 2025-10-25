Brasil e mais 64 países assinam convenção da ONU contra crimes cibernéticos

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Cibernético foi assinada neste sábado, 25, em Hanói, no Vietnã, por 65 países, entre eles o Brasil. O país foi representado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, segundo o Itamaraty. A convenção estabelece o primeiro arcabouço universal para investigar e processar acusados de crimes cometidos online.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com informações da ONU, o texto foi adotado pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2024, após cinco anos de negociações. O Itamaraty ressalta que o Brasil atuou como vice-presidente do comitê negociador da convenção "e teve papel de destaque na construção de consensos".
Entre os delitos previstos estão ransomware - sequestro de dados para cobrança de resgate -, fraudes financeiras e até o compartilhamento não consensual de imagens íntimas. O Itamaraty acrescenta que a convenção inclui o combate ao abuso sexual infantil por meio digital.
O tratado, segundo a ONU, criminaliza uma série de práticas realizadas ou facilitadas por meios cibernéticos, facilita o compartilhamento de provas eletrônicas entre países e estabelece uma rede de cooperação entre os signatários que estará sempre em funcionamento.
"Ao permitir a troca de provas eletrônicas, a convenção constituirá importante instrumento de cooperação internacional para fortalecer o combate a crimes e a proteção às vítimas", afirmou o Itamaraty em nota. "O texto conta, ainda, com salvaguardas e garantias de proteção aos direitos humanos que devem balizar as atividades de enfrentamento a crimes cibernéticos", destaca o Ministério das Relações Exteriores.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O acordo precisa ser ratificado internamente pelos países signatários, e entrará em vigor 90 dias após a 40ª nação depositar sua ratificação. O Itamaraty informou que o governo brasileiro vai iniciar imediatamente os trâmites para a ratificação.
"É um instrumento poderoso e juridicamente vinculativo para fortalecer nossas defesas coletivas contra o crime cibernético", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, segundo comunicado da organização. "É um testemunho do poder contínuo do multilateralismo para oferecer soluções", acrescentou.
A conferência em que ocorreu a assinatura do tratado foi organizada pelo Vietnã em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
Saiba Mais
- Mundo 'Vamos marcar!': como parar de fazer ghosting com os amigos
- Mundo O pequeno mamífero que pode guardar o segredo genético para a vida longa
- Mundo Instagram X realidade: como Bali virou vítima de seu próprio sucesso nas redes sociais
- Mundo Por que é tão difícil que Hamas se desarme e desapareça após governar Gaza com mão de ferro por quase 20 anos
- Mundo A história inspiradora da mulher que sobreviveu por 40 anos após receber transplante de coração e pulmão
- Mundo Escândalo na NBA mostra que máfia segue viva nos EUA - mas agora lucra com bets e apostas ilegais
- Mundo Suspeito de tentar estuprar brasileira dentro de trem em Paris é preso
- Mundo O gato mais guloso da internet: a história de Sparrow
- Mundo Lembra dela? Susan Boyle surpreende com novo visual em premiação