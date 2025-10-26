Netanyahu afirma que não precisa de autorização para atacar inimigos

Netanyahu afirmou que país é um "Estado independente" - (crédito: AFP)

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou neste domingo (26) que não precisa de nenhuma autorização para atacar os inimigos de Israel, afirmando que o país é um "Estado independente".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nossa política de segurança está em nossas mãos", afirmou durante uma reunião de gabinete.

"Respondemos aos ataques conforme nosso próprio critério, como fizemos no Líbano e, mais recentemente, em Gaza", acrescentou.

Netanyahu falou uma semana após receber a visita de vários altos funcionários americanos que buscavam consolidar o cessar-fogo em vigor em Gaza desde 10 de outubro.