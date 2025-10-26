Partido de Milei ganha as eleições legislativas da Argentina

Presidente Javier Milei vê seu partido, A Liberdade Avança, vencer em quase todo o país com 40,84% dos votos nas eleições legislativas - (crédito: AFP)

Com 90% dos votos apurados até o momento, o partido A Liberdade Avança, do presidente Javier Milei, tem êxito em quase todo o país nas eleições legislativas realizadas neste domingo, com 40,84% dos votos para os candidatos a deputados ante 24,50% obtidos pelo rival Força Pátria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao todo, serão eleitos 24 senadores e 127 deputados que ocuparão seus assentos no Congresso a partir de 10 de dezembro. A participação do eleitorado foi de 67,85% dos quase 36 milhões de cidadãos habilitados a votar, sendo a mais baixa desde o retorno da democracia ao país, em 1983. Em média, nas últimas eleições, a participação foi de 70%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O pleito de hoje, em que foi utilizada pela primeira vez uma cédula única de papel para escolha dos cargos nacionais, ocorreu em um contexto de adversidade econômica que testou o apoio ao programa de ajuste do presidente Milei.