Invasão? Mosquitos são vistos pela primeira vez na Islândia

A Islândia, conhecida por ser um dos últimos refúgios do mundo sem mosquitos, registrou pela primeira vez a presença do inseto em seu território. A descoberta inédita de três exemplares da espécie Culiseta annulata perto da capital, Reykjavík, acende um alerta sobre os impactos do aquecimento global e da globalização na fauna local.

O naturalista amador Björn Hjaltason quem descobriu os mosquitos. Ele havia preparado armadilhas para a captura de mariposas em uma localidade a cerca de 30 km da capital, Reykjavík.





Até agora, apenas a Antártida permanecia livre desses insetos. A chegada dos mosquitos à nação insular, confirmada pelo Instituto de Ciências Naturais da Islândia, quebra uma longa barreira natural que protegia o país. A espécie encontrada é adaptada a climas frios e pode sobreviver a invernos rigorosos, o que aumenta a preocupação de que consiga estabelecer uma população permanente.

Para alguns especialistas, o fenômeno está diretamente ligado às mudanças climáticas. Estudos indicam que a Islândia está aquecendo a um ritmo quatro vezes maior que a média do Hemisfério Norte. Esse aumento de temperatura cria um ambiente mais favorável para que novas espécies, antes incapazes de sobreviver no frio extremo, consigam se instalar e reproduzir.

Além do clima, a intensificação do tráfego marítimo e aéreo global facilita o transporte de espécies invasoras. Os mosquitos provavelmente chegaram ao país por meio de navios ou em contêineres de carga, uma rota comum para a dispersão de insetos pelo mundo.

O que os mosquitos na Islândia representam?

Após o naturalista amador coletar os mosquitos, ele encaminhou o material ao entomologista Matthias Alfredsson, do Instituto de Ciências Naturais da Islândia, que confirmou os insetos eram da espécie Culiseta annulata;

Esse é o primeiro registro de mosquitos no ambiente natural da Islândia;

Há muitos anos, um único exemplar de Aedes nigripes havia sido coletado em um avião no aeroporto de Keflavik, mas o inseto acabou perdido;

Segundo o entomologista, a presença dos mosquitos representa uma introdução recente, possivelmente por meio do transporte naval;

Para ele, há a necessidade de monitorar a situação para verificar se haverá disseminação da espécie pelo país;

Apesar do aumento acelerado das temperaturas, o entomologista está entre aqueles estudiosos que não fazem relação entre o aparecimento dos mosquitos e as mudanças climáticas;

Ele afirma que a espécie Culiseta annulata é adaptada a climas frios e suporta longos e rigorosos invernos, mesmo com temperaturas abaixo de zero.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.