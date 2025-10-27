Padre surpreende ao cantar 'Wonderwall' durante casamento

Casamento foi realizado na Mount Temple Church, em Westmeath, na Irlanda em agosto - (crédito: Reprodução/Instagram/@rachelgriffinsinger)

Um momento inusitado marcou um casamento realizado na Mount Temple Church, em Westmeath, na Irlanda. Durante a celebração, o pároco da igreja surpreendeu os noivos e convidados ao cantar a clássica música Wonderwall, do Oasis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cena, que viralizou nas redes sociais, foi registrado em agosto pela cantora Rachel Griffin, contratada para se apresentar na cerimônia. “Foi uma celebração linda e repleta de alegria. O padre Joe tem uma conexão incrível com os mais jovens. Foi completamente inesperado, mas todos adoraram”, contou a artista na legenda da publicação.

Leia também: Casal viraliza com votos de casamento inspirados no universo dos concursos

Nos cometários do post, internautas elogiaram a atitude do religioso. “Que surpresa de casamento fabulosa!”, comentou um usuário no Instagram. Outros chegaram a marcar o perfil oficial do Oasis, pedindo: “Arrumem um ingresso para esse homem no próximo show!”.

O episódio coincidiu com o retorno da banda britânica aos palcos. Após anos de hiato e desentendimentos entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, o Oasis está em turnê mundial, reacendendo a nostalgia dos fãs ao redor do mundo.