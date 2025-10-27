Cães de pelo azul são avistados na zona de exclusão de Chernobyl - (crédito: Reprodução/Instagram/@dogsofchernobyl1)

Mais de 39 anos após o desastre nuclear de Chernobyl, um episódio curioso chamou a atenção de equipes que atuam na região. Integrantes da entidade Dogs of Chernobyl, vinculada à organização sem fins lucrativos Clean Futures Fund, relataram o aparecimento de cães com o pelo de coloração azul nas proximidades da antiga usina.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da instituição, é possível ver um animal totalmente azul ao lado de outros com aparência normal. As imagens também mostram ao menos outros dois cães com a mesma tonalidade incomum.

“Estamos no local capturando cães para esterilização e encontramos três cães completamente azuis”, informou a entidade em publicação. “Ainda não sabemos o que está acontecendo. Moradores locais afirmaram que os animais não apresentavam essa cor na semana passada. É possível que tenham ingerido algum tipo de substância química. Apesar disso, eles parecem estar ativos e saudáveis, mas até o momento não conseguimos capturá-los”, acrescentou a equipe.





O acidente nuclear de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986, quando um teste malsucedido provocou a explosão do reator número 4 da usina, então localizada na União Soviética — atualmente território da Ucrânia. A tragédia liberou grandes quantidades de radiação, contaminando a cidade de Pripyat e áreas vizinhas, e é considerada o pior desastre nuclear da história.