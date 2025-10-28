Paixão e crime: Casal faz sexo enquanto rouba restaurante

Os suspeitos levaram aproximadamente US$ 450 em dinheiro, um iPhone pertencente ao restaurante e uma garrafa de Bacardi. Até o momento, ninguém foi preso - (crédito: Reprodução/Fox News)

Câmeras de segurança de um restaurante em Scottsdale, nos Estados Unidos, registraram uma cena inusitada: um casal de ladrões transando durante o furto ao estabelecimento. O caso ocorreu na madrugada de sábado (25/10).

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o crime ocorreu no restaurante Mon Chéri, conhecido pela decoração sofisticada e ambientes considerados “instagramáveis”. A polícia foi acionada na manhã seguinte, após funcionários encontrarem uma das portas arrombadas.

Em entrevista à Fox News, a proprietária do estabelecimento, Lexi Caliskan, lamentou os prejuízos. "Eles danificaram minhas duas portas. Ambas precisarão ser consertadas ou substituídas. Além disso, os registros foram praticamente destruídos", afirmou.

Os suspeitos levaram aproximadamente US$ 450 em dinheiro, um iPhone pertencente ao restaurante e uma garrafa de Bacardi. Até o momento, ninguém foi preso.

A polícia segue investigando o caso e analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os autores do crime.