Incêndio mata família com três crianças na noite de Halloween nos EUA

Uma família de cinco pessoas, incluindo duas crianças e um adolescente, morreu em um incêndio de grandes proporções na noite dessa sexta-feira (31/10), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. As informações são do Corpo de Bombeiros da cidade de Paterson. A corporação foi acionado por volta das 21h51 da noite de Halloween para combater um incêndio na residência localizada no número 15 da Avenida Emerson. As causas do incidente, até o momento, não foram divulgadas.

Nas imagens registradas pelo bombeiro Ron Bombaro e publicadas nas redes sociais da corporação, é possível ver as chamas tomando conta de grande parte do imóvel e os bombeiros entrando no local para resgatar os corpos.

De acordo com os bombeiros, a casa tinha estrutura de madeira e as vítimas foram encontradas no segundo andar. Sendo duas crianças, de 12 e 7 anos, um adolescente de 14 anos e dois adultos, ambos de 38 anos.

O corpo de bombeiros informou que as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Em nota, a corporação manifestou suas condolências aos entes queridos.