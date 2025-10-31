Uma noite de arrepiar: confira onde festejar o Dia das Bruxas

Tradição estadunidense, o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é celebrado nesta sexta-feira (31/10) por entusiastas de todo o mundo. Embora trate-se de uma festa tipicamente norte-americana, o Brasil vem incorporando a data ao calendário nacional, misturando elementos brasileiros à celebração estrangeira, e cultivando as festas temáticas, fantasias criativas, decorações assustadoras e doces típicos.

Em Brasília, bares da cidade abrem as portas ao longo de todo fim de semana para proporcionar ao público uma noite de arrepiar — no melhor sentido. Para Raquel Barros e Raphael Luiz, proprietários do London Music Bar, a celebração à brasileira tem "um toque de humor, mistura e espontaneidade". A casa oferta, amanhã, uma festa com "atmosfera envolvente, cenografia imersiva e trilha sonora de arrepiar", garantem os donos.

Proprietário do Bar 80, Bruno Pimentel, por sua vez, defende que, em uma boa festa de Halloween, não podem faltar fantasias criativas, além dos doces e travessuras. "Neste ano, teremos um concurso com prêmios ligados ao lazer na nossa cidade, para deixar a noite ainda mais divertida", adianta o dono.

Menu temático

Localizado na 407 Norte, o Carcassonne Pub surgiu da paixão dos donos pelos tradicionais jogos de tabuleiro. Inspirado em cafés que unem a bebida com bibliotecas, eles criaram um restaurante que deixa à disposição do cliente uma coleção pessoal de jogos. “Transformar o hobby em um negócio foi como juntar o útil ao agradável. A imersão em um ambiente medieval, descontraído e com um atendimento intimista com certeza é o diferencial da casa”, destaca o gerente Gabriel Cantieri.

“Um bom chope gelado é imprescindível para unir o Dia das Bruxas com a brasilidade”, opina Gabriel. Nesta sexta (31/10), além do imenso acervo de jogos disponível mediante entrada (R$ 25), o Carcassone oferece pizzas temáticas, como a de cogumelos em formato de caveira (R$ 49), e drinques festivos, como o mandrágora (R$ 30), feito com tequila, xarope de maçã verde, triple sec, limão e creme de cassis, e o conde drácula (R$ 30), feito com xarope grenadine, vodka, licor de creme de cassis, limão e finalizado com dentadura fini.

Programação completa

Inaugurado em 2019, o Porks é uma casa especializada em carne de porco e chopes artesanais, todos adquiridos de fornecedores regionais. A unidade da Asa Sul foi a primeira em Brasília e abriu portas para as unidades na Asa Norte, Guará, Águas Claras, Sobradinho, Samambaia e Ceilândia.

Durante o Halloween, a casa tem a tradição de oferecer o copo de 300ml do chope pilsen roxo por apenas R$ 4, nas duas primeiras horas de funcionamento do bar. Quem for fantasiado no dia 31, ganha a primeira bebida de graça. Além da decoração temática e música ao vivo, a programação do Dia das Bruxas, que se estenderá por todo fim de semana, inclui drinques temáticos como o veneno rosa, feito com gin, xarope de hibisco, água tônica e limão e o sangue de bruxa, também com gin, suco de cranberry, limão e um toque de xarope de groselha. Ambos saem por R$ 25.

Entre as delícias do menu, Rayra sugere o porks bacon burger (R$ 25), feito com hambúrguer de costelinha de porco, creme cheddar e tiras de bacon crocante para acompanhar os drinques da noite. O sanduíche também está disponível na versão vegetariana. Para os que preferem petiscar, há opção do bei com melado (R$ 25), tiras de bacon crocante cobertas com melado de cana de açúcar. Finalizando a programação do fim de semana, o Porks irá servir, no domingo, shots de tequila por R$ 10, em homenagem ao Dia dos Mortos.

Celebração à moda londrina

Desde a inauguração, o London Music Bar se tornou ponto de encontro para quem busca aproveitar de música ao vivo, coquetelaria criativa e ambiente acolhedor, inspirado nos tradicionais pubs londrinos, sem deixar de lado o famoso toque brasileiro. "Nosso maior diferencial é a combinação entre entretenimento e hospitalidade. Os clientes se sentem em casa e, aqui, cada noite tem uma energia única, com shows ao vivo ou com o nosso famoso karaokê, tudo pensado para que o público viva uma experiência completa, e não apenas uma noite fora", observam Raquel Barros e Raphael Luiz, proprietários da casa.

No Halloween, o London preparou uma programação especial: amanhã, a casa recebe os shows das bandas Arthemis e Liberty U, além do karaokê gratuito aberto para o público. A festa terá decoração temática, concurso de fantasias com prêmios e promoções especiais de drinques e chopes. Durante o happy hour, até às 22h, o público poderá aproveitar opções como gin tônica (R$ 21,19), caipirinha (R$ 16,09), cozumel (R$ 20,99), cuba libre (R$ 18,89) e o chope puro malte (entre R$ 10,29 e R$ 13,97), servidos com uma decoração especial e temática do Dia das Bruxas.

Os clássicos da coquetelaria combinam perfeitamente com os petiscos e hambúrgueres artesanais do cardápio, ideais para compartilhar entre amigos durante os shows da casa, destacam os proprietários. "A proposta é oferecer uma noite divertida, saborosa e cheia de estilo, com boa música, drinques de qualidade e clima descontraído que é a marca registrada do London", finalizam. A abertura da casa está marcada para às 20h, e as apresentações serão realizadas a partir das 22h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Zig, a partir de R$ 39,97 taxas.



Cerveja para dar e vender

Com 54 rótulos de cerveja registrados, a Hop Capital Beer surgiu em 2017 com o objetivo de proporcionar aos brasilienses a experiência de beber cerveja que vem direto da fábrica. Segundo Jorge Daniel, proprietário da casa, o bar recebe cerca de 1.500 pessoas nos fins de semana, que se deliciam com as marcas disponíveis para consumo.

“Nas festas de Halloween, transformamos a Hop em uma casa de terror temática com premiação para as melhores fantasias”, destaca o proprietário. Amanhã, a partir das 18h, DJ Handerson Oliveira e as bandas Selvagem e Conecta entretém o público, que pode ganhar até R$ 300 em consumação com o concurso de fantasia.

Segundo Jorge, os destaques do menu são os pastéis de queijo canastra (R$ 34,90), o stout croquetta (R$ 39,90), feito com maminha e a cerveja da casa Coronado Stout e acompanhado por molho aioli e mostarda, e o bife chorizo black angus (R$ 79,90), que acompanha farofa, torradas, vinagrete e molho chimichurri.

Onde comer?

Bar 80

CLS 404, bloco C, loja 35

De terça a quinta, das 17h à 0h

Sexta e sábado, das 17h à 1h

Carcassonne Pub

CLN 407, bloco E, loja 37

De quarta a domingo, das 17h às 23h

Hop Capital Beer

SIA Trecho 17, Rua 3, lote 160

Quinta, das 12h à 0h

Sexta e sábado, das 12h à 1h

London Music Bar

Avenida Jacarandá, 22 — Águas Claras

Todos os dias, das 20h às 3h

Porks

CLS 103, bloco B, loja 20 e 22

Terça, das 18h à 0h

Quarta e quinta, das 17h à 0h

Sexta e sábado, das 17h à 1h

Domingo, das 17h às 23h





