Ataque a trem na Inglaterra: polícia descarta motivação 'terrorista'

A polícia afirmou, neste domingo (2/11), que, nesta etapa, descarta uma motivação terrorista após o ataque com faca que deixou pelo menos dez pessoas feridas, nove delas em estado grave, no dia anterior em um trem perto de Cambridge, na Inglaterra, e pelo qual dois suspeitos foram presos.
"Neste momento, não há nada que sugira que este tenha sido um incidente terrorista", disse o superintendente da Polícia de Transportes britânica, John Lovelace, em uma breve coletiva de imprensa.
Ele também especificou que as duas pessoas presas sob suspeita de tentativa de homicídio são um "homem negro britânico de 32 anos e um britânico de ascendência caribenha de 35 anos".
Dez pessoas foram levadas para o hospital, nove delas em estado grave, segundo a polícia.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, do Partido Trabalhista, classificou o incidente como "horrível" e "profundamente preocupante".
"Meus pensamentos estão com todos os afetados e agradeço aos serviços de emergência pela resposta", acrescentou no X.
